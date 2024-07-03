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聖嬰釀乾旱 中美咖啡出口月減26%

綜合報導
圖為瓜地馬拉農民翻曬咖啡豆。(美聯社)
圖為瓜地馬拉農民翻曬咖啡豆。(美聯社)

國際咖啡組織（OIC）警告，中美洲主要咖啡出口國瓜地馬拉、宏都拉斯和尼加拉瓜，咖啡出口量在今年4月下降多達26.3%，主因是聖嬰現象導致乾旱，衝擊咖啡種植。

瓜地馬拉媒體「中美洲360」報導，根據國際咖啡組織最新的咖啡產業報告，2024年4月，來自墨西哥和中美洲的所有咖啡產品出口總共160萬袋（每袋60公斤），減少了12.6%。其中三個主要出口國瓜地馬拉、宏都拉斯和尼加拉瓜，出口減少最多的是宏都拉斯。

咖啡是中美洲國家重要的出口品項，也是國家重要經濟產業之一。瓜地馬拉、宏都拉斯和尼加拉瓜咖啡年產量超過九成用於出口。出口量減少無疑是一個警訊。主要原因，國際咖啡組織（OIC）歸咎於勞動人口不足，植物病蟲害等，但關鍵還是聖嬰現象導致氣候變遷，各地降水不足。

根據報導，聯合國糧農組織（FAO）提出警告，由於聖嬰現象，中美洲已經形成一條「乾旱走廊」。尼加拉瓜受到乾旱的影響最嚴重；薩爾瓦多則是影響的領土範圍最大。

聯合國糧農組織指出，中美洲98%的農業依賴降水，乾旱走廊不僅衝擊國家產業；農民以及一般家戶的生計更是直接受到影響，大部分居民生活更加陷入貧困，引發或加深了非法移民的問題。

中美洲種植的咖啡品種大多為阿拉比卡豆，也是全球最普遍、需求量大的咖啡豆。阿拉比卡咖啡豆全世界最大的生產國是巴西；其次是哥倫比亞、衣索比亞、宏都拉斯和秘魯；接下來是墨西哥、瓜地馬拉、尼加拉瓜和印尼；薩爾瓦多排名全球第16名。

聯合國糧農組織也點名另一個令人擔憂的問題，中美洲國家大規模砍伐森林，每年有超過8萬公頃的森林因此消失，而這也將會加劇乾旱的規模和影響。

咖啡 尼加拉瓜 聯合國

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