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巴黎地鐵優先座長者排最末 亂讓座恐惹人不開心

中央社巴黎25日專電
巴黎地鐵也有保留座，但椅子並沒有以不同顏色區分，只在特定區域上方貼了貼紙，盼禮讓座位給身障、無法站立、抱小孩、年邁者和孕婦。(中央社)
巴黎地鐵也有保留座，但椅子並沒有以不同顏色區分，只在特定區域上方貼了貼紙，盼禮讓座位給身障、無法站立、抱小孩、年邁者和孕婦。(中央社)

台灣大眾運輸乘客因博愛座起衝突，存廢再引熱議。法國地鐵有「優先席」，但不分顏色，長者排在順序最末，後於身體不適者。法國長者普遍也不愛被主動讓座，認為那是顯得虛弱的象徵。

近日台灣的捷運博愛座頻引發糾紛，究竟基於美意與公民意識的博愛座，為何一再成為衝突的導火線？或許與「博愛」的定義和「讓座」的認知有關。

巴黎地鐵也有特別座，名稱為「優先席」（places prioritaires）。但椅子並沒有以不同顏色區分，只在特定區域上方貼了「請禮讓我們」的標誌貼紙。一般而言，沒有座位是優先席；或者說，只要有心，所有座位都可是優先席。

根據巴黎大眾運輸公司（RATP）官網，優先席是保留給9種有需求者。排序第一的是退伍或傷殘士兵，接著是視障者、身心障礙勞工、站立困難的不適民眾。

排序第5的則是孕婦，接續為帶4歲以下幼童者、沒有明確站立困難的不適民眾、持有站立困難卡者。而優先順序最末者，則是75歲以上長者。

換言之，滿頭白髮但年邁力壯的長者，其優先序位是絕對是在顯然站立困難的不適民眾之後。

巴黎地鐵以擁擠聞名，尖峰時期必定滿座，民眾看到位子會毫不猶豫地選擇坐下。若出現明顯需要位子的人，例如手拄拐杖、步履蹣跚的長者、孕婦、抱嬰兒者、身障人士等，大多人都會主動讓位，無論該座位旁是否有「優先席」貼紙。

對於顯然有需求者還好辦，但「75歲以上長者」，就比較棘手了。一般而言，法國銀髮族多不服老，每天健行慢跑、生活充實忙碌，將自己打扮得體面亮麗的7旬以上長者比比皆是，更不喜歡隨意被貼上「老」、「孱弱」等標籤。

網路媒體Slate一篇文章就分析為何法國年長者面對「突如其來」的讓座，大多會顯得無所適從，甚至不開心。

62歲的大學文學教授埃爾維（Hervé）就向Slate表示，第一次在第戎（Dijon）輕軌上遇年輕男子讓座時他大受震驚，脫口而出：「天啊，我又不老」。語畢空氣凝結，他也感到窘迫，因為他知道對方是好意的。

知名新聞工作者畢佛（Bernard Pivot）在書中也曾講到類似經驗，「有天在地鐵上，第一次有位年輕女子起身讓位給我，我差點給了她一巴掌」。

網友@savanabay則在社群媒體X上哀嘆，「今天早上一個年輕人很客氣地在地鐵上讓座給我…當頭棒喝！… 我看起來有那麼老了嗎？」

專攻老年化的社會學家比雷（Michel Billé）分析，之所以法國年長者不喜歡隨意被讓位，是因為此舉凸顯了「鏡像效應」，即別人對自己的態度猶如一面鏡子，照出自己的形象以進一步認識自己。

埃爾維說，「我不笨，當然知道自己力不如前，但當知道他人眼中的我們看來脆弱時，這可不是好消息」。比雷分析，「這會讓我們接收到自己不願看到，且可能不太喜歡的形象」。

因此，絕大多數的法國人在地鐵上，只會選擇讓座給明顯孱弱、站立困難的人；一位行走正常的銀髮族，通常不會也不願被年輕人讓位。

換言之，隱性需求者，或渴望坐下的長輩是很難獲得主動讓位的，這時的解決做法也很簡單、很文明－開口禮貌詢問。

「不好意思，我站不太住，能讓給我坐嗎？」因此在地鐵中可以看到長輩開口向任何座位詢問可否讓座。通常被詢問者會同意讓位，但對方絕對也是有權拒絕的。這時，吃了閉門羹的需求者沒有任何抓狂的理由，位子還很多，再問下一個人就是了。

如Slate報導所寫，在法國，讓位給看來較年長的人，等於間接將他歸類為需要協助的人，彷彿怕對方沒有能力站穩，也難怪會造成部分長者「自尊打擊」的內心小劇場上演。

若來法國，不須戰戰兢兢盯著誰有需要座位，也不必急著禮讓年長者，很可能他們不會領情。另一方面，為他人起身並非義務，而是體諒與善意，若有需要座位，優雅詢問即可。

地鐵 博愛座 社群媒體

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