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南韓國腳孫興慜父被控體罰辱罵 遭求償數億韓元和解金

編譯盧思綸／即時報導
南韓國腳孫興慜父親孫雄正和旗下學校教練被控體罰和辱罵學員，遭求償數億韓元和解金，孫雄正出面致歉但否認校方任何不當管教行為。圖為孫興慜3月亞足聯資格賽畫面。(路透)
南韓國腳孫興慜父親孫雄正和旗下學校教練被控體罰和辱罵學員，遭求償數億韓元和解金，孫雄正出面致歉但否認校方任何不當管教行為。圖為孫興慜3月亞足聯資格賽畫面。(路透)

南韓國腳孫興慜父親孫雄正和旗下「孫氏足球學校」教練被控體罰和辱罵學員，遭求償數億韓元和解金，孫雄正出面致歉但否認校方任何不當管教行為。

62歲孫雄正及其創辦的「孫氏足球學校」兩名教練，今年3月被指控因學員輸掉比賽而實施體罰。該學員家長表示，孩子結束學校在沖繩舉辦的訓練營回家後大腿出現瘀傷，追問之下發現遭到教練體罰，憤而報警提告。

家長稱，一名教練在3月9日用角旗打孩子大腿造成傷勢，需要兩周時間治療。

學員則告訴警方，球隊輸掉比賽後，教練強迫他和隊友20秒內從球門跑到中線（約50公尺），超過時間便被要求伏地挺身，還被打臀部。

除此之外，學員指控孫雄正在訓練過程出言辱罵，另一名教練則在宿舍實施體罰，毆打其身體不同部位。江原道警方已於4月將全案移交檢方偵辦。

該名學員父親向韓聯社表示，想到兒子在足球學校遭到不當管教感到相當憤怒，因此決定報警，不希望看到更多學員受害。

對此，孫雄正也向韓聯社發表聲明，一方面向該學員及其家屬致歉，同時否認自身及其下教練曾實施體罰，也坦誠教學方法可能沒有與時俱進。

他說：「我發誓學校教練從未對年輕球員實施並非出自關愛的行為，原告主張大多並非事實，校方也積極配合當局進行調查，並未扭曲或掩蓋事實。」

另外，孫雄正透露，該學員家長要求「數億韓元」和解金令人無法接受。原告律師則認為提和解金數目是企圖將受害家長塑造成為錢提告。

31歲南韓國腳孫興慜目前效力英超托特納姆熱刺隊，2022年拿下英超金靴獎，成為亞洲第一人。其父親孫雄正也是足球員出身，從小對他的的管教極為嚴厲。

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