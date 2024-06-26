日本無人冷凍餃子店 疫情後退燒 比全盛期減10％

日本「餃子の雪松」2019年7月開始販售無人冷凍餃子，曾超過400個營業據點，到了2024年6月官網上顯示的據點數量僅剩374間。（取材自臉書）

日本 在疫情 期間，因為外食減少，自炊需求增加，使得方便又物美價廉的「冷凍餃子 」業界興起，短期間內店面擴增十倍以上。然而疫情過後，冷凍餃子熱潮退去，也讓許多業者面臨經營困難。

根據日本媒體「マネー現代」報導，2019年7月開始販售無人冷凍餃子的「餃子の雪松」，曾經一度取得該市場的最大占有率。疫情期間的2022年時，雪松在日本有著超過400個營業據點，經營層也宣示2023年的目標，打算擺在全日本設置1000個據點。

然而到了2024年6月，雪松官網上顯示的據點數量，卻僅剩374間，比起全盛期還要少10％左右。連這樣的知名品牌都紛紛縮店，不難想像其他規模較小的業者，肯定也陷入苦戰之中。

報導指出，2020年底時，全日本只有約131間無人餃子店。但到了2022年，數量已膨脹為1282間，可以說是隨著疫情而起的事業。等到疫情漸漸退去，市場也明顯出現飽和，擴店速度大幅衰退。

對消費者而言，冷凍餃子可以一次大量購入，料理方式也相當簡單，是主要的特色。不過疫情間真的擴增太多店家了，且「無人販售」這樣的形式，後來也應用在了一般蔬菜、肉品等食材上，提供消費者更多選擇。