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日本老人拒絕被禮讓博愛座原因有2 他曝可怕仇老現況

記者楊德宜／台北即時報導
博愛座存廢的討論再起。圖為台北捷運車廂。(記者林伯東／攝影)
博愛座存廢的討論再起。圖為台北捷運車廂。(記者林伯東／攝影)

台灣博愛座存廢的討論再起。在台灣生活的日籍網紅下坂泰生在「日本人的歐吉桑・台湾在住の日本人のおじさん」臉書粉專表示，基本上日本人在電車上不太會禮讓座位給老人，因為老人可能會拒絕。「在日本不給老人禮讓座位的現象，也是現在日本擁有的一個可怕的狀況」。

「日本人的歐吉桑」表示，前幾天他看到新聞報導比較日本和台灣博愛座的情況，其中引用1名網友的Threads內容，為日本地鐵有2名年輕女子坐著，前方站著的2名長輩則抓著把手，認為這個景象很驚奇，「因為在台灣沒看過」。他覺得這是一個美麗的故事，也是象徵日本現狀的一個很好的例子。

他表示，基本上日本人在電車上不太會禮讓座位給老人，且坐博愛座的年輕人並不多，原因是年輕人不想承擔讓座的責任。「在日本讓座，真的是不容易」，因為老人可能會拒絕被讓座，原因有2個；一是老人自認還很健康、身體沒有問題，不需要讓座。

另外1個原因，他表示，是日本人的心態，日本人的行動原則是「不給別人添麻煩」，受到了別人的體貼對待，就必須報恩的「報恩思想」。在電車上受到的陌生人的親切熱情，下車之後沒有辦法報恩給本人，由於不能回報，老人從一開始就不敢接受別人的好意。

「日本人的歐吉桑」表示，台灣人使用實際的語言跟行動跟別人做溝通，但日本人都是用「察覺」，也就是所謂的「讀空氣」與人溝通。如果老人希望別人讓座的話，很少會直接問，「像最近台灣電車內糾紛一樣，直接罵坐在博愛座的人的光景，幾乎都沒有存在，至少我在日本從來沒有看過這種光景」。

他表示，如果老人想坐博愛座的話，就會站在博愛座前面，默默等別人禮讓座位的機會，也默默地給坐在博愛座的年輕人有些壓力。如果年輕人不讓座，博愛座旁的其他人可能會禮讓座位。如果出現這種情況，年輕人就會被當作「沒有勇氣禮讓座位」的標籤。為了避免這種情況，很多人從一開始就不坐博愛座。

在日本，「不給老人禮讓座位的現象，也是現在日本擁有的一個可怕的狀況」。「日本人的歐吉桑」表示，近幾年日本年輕人跟老人出現已經不能和好的嚴重的裂痕，現在日本年輕人幾乎沒有以前日本存在的敬老精神。不少年輕人開始仇恨老人，有些年輕人認為現在貧窮生活或者待遇都是老人害的。

有些日本人稱老人為「老害」，他說，指有害的老人；憎恨老人，還有一些人懷恨在心以為老人都搶奪年輕人的資源跟未來。這原因是網路媒體、選舉、SNS的不負責任的惡意信息傳播的影響。此外，2019年發生高齡駕駛車禍，造成年輕人對老人產生很大的摩擦跟民憤。

他表示，所以日本年輕人不禮讓座位給老人，一方面看似美麗的故事（日本人的精神），另一方面反映日本年輕人對老人的又可怕又殘酷的價值感（失去敬老精神）。「總覺得好像台灣也會走日本一樣的老路」。

日本 博愛座 地鐵

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