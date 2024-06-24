英「畸形陰莖花」終於開了 濃濃屍臭味引來植物迷朝聖

英國倫敦邱園的「畸形陰莖花」開花了，腐臭味瀰漫吸引植物迷朝聖。（取材自X平台）

英國倫敦邱園（Kew Gardens）日前迎來稀有的「巨花魔芋」（titan arum）盛開，這種花盛開時，會散發出像腐屍一般的惡臭，又被稱為「屍花」（Corpse Flower）。由於巨花魔芋數量稀少，每隔7到9年才會開花一次，且花期只能維持1到2天，又因外觀長得就像「畸形的陰莖」，吸引不少植物愛好者前往朝聖。

中時新聞網引述IFLScience報導，巨花魔芋尚未開花時的外型特殊，拉丁學名為「Amorphophallus Titanum」，意即「畸形的陰莖」，開花時會散發出像是腐爛屍體般的強烈氣味，因此又被稱作「屍花」。

邱園的威爾斯王妃溫室主管德奎蕾（Solène Dequiret）表示，巨花魔芋源自印尼 的蘇門答臘島，數量稀少，在野外每朵花的距離都長達數公里遠，為了吸引遠處的傳粉昆蟲幫忙進行異花授粉，就必須散發出具有刺激性的氣味；而巨花魔芋的肉穗花序（Spadix）就像煙囪一樣，會加熱以助於傳播氣味。

巨花魔芋的生長速度快，每天大約生長10公分，每隔7到9年就會開花一次，不過它的花期也很短暫，持續1、2天便會枯萎，因此邱園的工作人員必須把握時機採集花粉。

邱園工作人員指出，每年至少會有一株巨花魔芋開花，但今年目前已經有一株開花，第二株則隨時都可能盛開。根據邱園介紹，建議民眾關注其社群媒體 ，以便隨時了解開花情況，抓住第二株巨花魔芋觀賞良機。

巨花魔芋早在19世紀末便已被引進邱園，並在1889年首次開花。邱園的巨花魔芋在1926年第二次開花，吸引大量賞花人士前往，甚至需要警方維持秩序。