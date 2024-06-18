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難忘的舊情人竟是同事老公 人妻搞雙重外遇留下悲慘結局

世界新聞網／輯
一位已婚女性和學生時期的舊情人外遇，結果卻落得悲慘下場。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Engin Akyurt）
一位已婚女性和學生時期的舊情人外遇，結果卻落得悲慘下場。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Engin Akyurt）

心理學家曾提出「六度分隔理論」，指無論多陌生的兩個人，中間最多只要靠六個人串聯，就能聯繫起人際關係。有一位日本已婚女性，就靠著這種神奇的緣分，找到了思思念念的舊情人，但卻也因此引發一場悲劇。

根據日本媒體「ananweb」報導，一位化名美央的30歲女性，雖然一度結了婚，不過和自己的丈夫都忙於工作，感情不算太親密。另外，美央自己也一直對高中時期的交往對象念念不忘。當時兩人因為進到了不同的大學，也因此少了聯繫，但很多時候還是會想起對方。

有一天，美央和一位女同事閒聊，對方聊到自己蜜月旅行的事，並且給美央看照片，結果讓美央大為震驚，因為同事的老公，就是美央一直想念著的男子。美央後來找到對方的社群網站，重新取得聯繫。兩位已婚人士很快就變得火熱起來，發展為雙重不倫。

有次美央和對方相約在旅館，親密完後刻意分開行動，讓男方先回去，自己則算算男方差不多該到家了才走。沒想到一出飯店，就遇到那位女同事。對方用開玩笑的口吻說「妳竟然在這種地方，該不會外遇了吧」，美央雖然難以辯駁，但對方又說「真沒辦法，妳就好好加油吧」。

為了規避耳目，美央和男方決定先暫停一陣子。沒想到過了不久，女同事就傳出懷孕的消息。當美央前往探望她時，對方卻拿出美央外遇的證據，直接當面拆穿她，而且顯然在飯店相見的當下，女同事就已經知道老公和美央外遇了。

迫於無奈，美央只好辭去本來的工作。而女同事後來也將這件事情向美央老公告狀，使得老公大發雷霆，即使美央表示已經和外遇對象分手了，懇求老公再給她一次機會，但老公依舊不領情，兩人因此決裂。就連回到老家，母親對她外遇這件事也不諒解，弄到美央最後四面楚歌，無所適從。

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