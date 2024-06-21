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無視禁令 女網紅闖義大利「粉色沙灘」挨罰

編譯周辰陽
義大利薩丁尼亞馬達萊納群島國家公園布德利島，以「粉色沙灘」景色著名。（路透資料照片）
義大利薩丁尼亞馬達萊納群島國家公園布德利島，以「粉色沙灘」景色著名。（路透資料照片）

英國衛報15日報導，一名住在杜拜的網紅因為擅闖義大利薩丁尼亞禁止進入的「粉色沙灘」（Spiaggia Rosa），還上網分享了一系列「冒險」的短片跟照片，被執法部門罰款1800歐元（約1930美元）。

「粉色沙灘」位於薩丁尼亞的小島布德利（Budelli），以粉色的沙子出名，但這些沙子時常遭人順手牽羊，因此自1990年代開始，布德利島所在的馬達萊納群島國家公園就已禁止觀光客在沙灘散步，也不准在該處的海中游泳；但可以在白天乘船參觀，也准許沿著沙灘後方的一條步道散步。

根據義大利媒體報導，這名巴西裔女網紅乘坐小船，抵達了「粉色沙灘」岸邊，不只據稱無視所有禁止標誌，還將影像上傳到擁有超過3萬5000名跟隨者的IG帳號「Rogeriaguiadubai」。其中一支短片顯示，在愛迪•琵雅芙的「玫瑰人生」背景音樂中，她正專注地拍著在沙灘上踩出的腳印。

這起非法侵入事件據稱就發生在幾天之前，引發了薩丁尼亞民眾的憤怒，促使馬達萊納群島海岸警衛隊進一步調查，很快追蹤該名網紅到杜拜，並通知處以1800歐元罰款，其中300歐元罰藐視禁令，1500歐元則是罰乘坐沒有布德利島通行權限的船舶抵達。

根據報導，這名女子租了小船，而租賃公司的負責人不知道她當時正計畫把船駛到布德利島。該IG帳號現已轉為不公開。

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