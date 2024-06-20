我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳妍希、陳曉傳婚變 中網扒3疑點：忘不掉趙麗穎？

習近平誓言整軍反貪 更多高級將領 恐將落馬

氣候變遷… 太平洋灰鯨體長縮短1.6米 恐變脆弱易喪命

綜合報導
受到氣候變遷影響，太平洋灰鯨體長縮短1.6公尺，圖為2019年4月在華盛頓州利百特角州立公園內一頭擱淺的死灰鯨。（路透）
受到氣候變遷影響，太平洋灰鯨體長縮短1.6公尺，圖為2019年4月在華盛頓州利百特角州立公園內一頭擱淺的死灰鯨。（路透）

一項研究指出，太平洋海岸地區的灰鯨體長自2000年以來令人難以置信地縮短13%，進一步證明氣候變遷和人類活動正造成海洋哺乳類動物身形變小。

中央社引述法新社報導，在「全球變遷生物學」（Global Change Biology）期刊發表的論文指出，灰鯨身形縮小可能對存活率及繁殖成效造成巨大衝擊，還可能在整個食物網引發漣漪效應。

關於這篇論文，研究人員聚焦於約有200頭灰鯨的「太平洋海岸覓食群」（Pacific Coast Feeding Group），這是範圍更廣泛的北太平洋東部（Eastern North Pacific）約1萬4500頭灰鯨的一部分。

相較於棲息在更深、更冷北極海水域的更廣大群體，待在較靠近海岸、較淺和較溫暖水域覓食的這群灰鯨被認為是「生態系統的哨兵」。但是先前研究顯示，牠們的處境比別的灰鯨更惡劣，不論身體、頭部或鰭部都比較小。

論文共同作者、俄勒岡州立大學（Oregon State University）助理教授比爾利希（Kevin Bierlich）告訴法新社：「現在我們知道，牠們體型在過去20年至40年間持續縮小，可能是這個族群有持續減少風險的早期預警信號。」

科學家分析2016年至2022年所拍攝、估計或已知年齡的130頭灰鯨的無人機影像後，發現一個驚人趨勢：在2020年出生的灰鯨，成年後的體長約比2000年出生的成年灰鯨短了將近1.65公尺，意味在2020年出生的灰鯨，成年後的體長顯著變短13%。

重要的是，這項研究發現此一趨勢與海洋「湧升流」平衡和「鬆弛」周期等變化有關。

湧升流將營養物質從較深水域輸送至較淺水域。而在鬆弛期，這些營養物質停留在較淺水域，此處的陽光能促進作為鯨魚食物的浮游生物和其他小型物種成長。

目前已知氣候變遷會造成風的型態和海水溫度改變，成為影響這個微妙平衡的重要因素。

體型縮小可能阻礙灰鯨成長茁壯的能力，也會升高牠們應對威脅的脆弱程度，例如與船隻碰撞或被漁具纏住，這些都可能使灰鯨喪命。

氣候變遷 俄勒岡州

上一則

男一上飛機就昏睡兩小時 醒來以為到了知真相「尷尬大笑」

下一則

日出口額激增 量能連4跌 牽動央行升息決策

延伸閱讀

亞太社區基金 成就亞裔捐贈圈

亞太社區基金 成就亞裔捐贈圈
經濟學人：高引用率論文數量、自然指數2指標 中成科學超級大國

經濟學人：高引用率論文數量、自然指數2指標 中成科學超級大國
又是氣候變遷 研究：太平洋岸灰鯨體長變短13%

又是氣候變遷 研究：太平洋岸灰鯨體長變短13%
比爾蓋茲懷州建新式核電廠 採用1先進技術「將徹底改變發電方式」

比爾蓋茲懷州建新式核電廠 採用1先進技術「將徹底改變發電方式」

熱門新聞

印度占星師庫馬爾。(擷自LinkedIn)

印度占星師預言第3次世界大戰爆發 明天就知道他準不準

2024-06-17 14:10
英國53歲富豪布萊斯（David Thomas Blyth）11日在土耳其自家開槍射殺他的明星妻子維多利亞（Victoria Vera Blyth），並在犯案後自轟，獨留3名幼兒。（取材自X平台）

為了簡訊大吵 英富豪突掏槍射殺明星妻再自轟 獨留3幼兒

2024-06-19 04:56
凱特王妃宣布罹癌後首露面，跟皇室一起參加又稱為「國王誕辰閱兵」的「軍旗敬禮分列式」。(美聯社)

凱特罹癌後首露面 抵白金漢宮參加活動 神色狀態全入鏡

2024-06-15 06:20
快兩歲的威廉王子（左）和當時還是王儲的父親查理三世（右）1984年6月一起在肯辛頓宮花園愉快踢球。（取材自Instagram）

今年不曬自家娃 威廉王子父親節「念舊」 發布1984年這張照片

2024-06-16 07:02
土耳其MGA航空6日一架波音客機起飛前空調故障，大批乘客被困高溫機艙。(美聯社)

受困125度烤箱機艙...波音客機起飛前冷氣故障 機師想照飛釀恐慌

2024-06-13 00:10
俄羅斯烏塔航空（Utair）一架安-26型飛機今天在惡劣天候下在北極地帶進行緊急迫降時發生墜機，機身斷成兩截，但機上41人竟全數奇蹟生還。圖為烏塔航空飛機示意圖，非事發飛機。(路透)

俄飛機極地迫降斷成兩截 機上41人全數奇蹟生還

2024-06-15 14:03

超人氣

更多 >
中國男星被封國寶級帥哥 粉絲敲碗等他回歸慶餘年3

中國男星被封國寶級帥哥 粉絲敲碗等他回歸慶餘年3
陳曉婚變早露餡面無表情畫面流出 網驚：不裝一下嗎？

陳曉婚變早露餡面無表情畫面流出 網驚：不裝一下嗎？
想長壽的女性看過來：這種飲食法延壽功用大

想長壽的女性看過來：這種飲食法延壽功用大
轉運了…下月4生肖大難已過 吃香喝辣、財富自由不是夢

轉運了…下月4生肖大難已過 吃香喝辣、財富自由不是夢
為了簡訊大吵 英富豪突掏槍射殺明星妻再自轟 獨留3幼兒

為了簡訊大吵 英富豪突掏槍射殺明星妻再自轟 獨留3幼兒