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買油送猩猩 馬來西亞「猩猩外交」挨批讓動物淪政治玩物

綜合報導
馬來西亞傳出想推動「紅毛猩猩外交」，引發保育人士投書媒體批評。（美聯社）
馬來西亞傳出想推動「紅毛猩猩外交」，引發保育人士投書媒體批評。（美聯社）

馬來西亞(簡稱大馬)最近擬仿中國「熊貓外交」，向棕櫚油夥伴國推動「紅毛猩猩外交」惹議。保育人士投書媒體批評，這種殘酷作法對紅毛猩猩沒有任何好處，不應利用動物當作外交棋子。

中央社報導，動物權團體「善待動物組織」（PETA）高級副主席貝克（Jason Baker）最近以「保育重於動物外交」撰文投書大馬媒「太陽報」（theSun）。

貝克投書表示，數世紀以來，各國一直把動物作為外交禮物，中國現代的熊貓外交目的在促進良好的國際關係和貿易，這對熊貓來說卻只能窮其一生被關在籠子裡，雌性熊貓被迫反覆進行侵入性的人工授精和強迫懷孕，只能看著寶寶死亡或遭到帶走。

他指出，馬來西亞最近可能也採用這種殘酷做法，把紅毛猩猩送給購買棕櫚油的國家，再度引發關於藉動物作為國際關係工具的嚴重問題，大馬應優先考慮合作打擊野生動物販運，致力棲息地保護，而不是把動物當作外交棋子。

貝克認為，紅毛猩猩是大馬與印尼的本土物種，受到棲息地不斷消失等影響正瀕臨滅絕，這些聰明且有感知能力的動物，正面臨著黯淡的未來。

他說，紅毛猩猩如果被當作政治玩物，被迫從熟悉環境中離開或與族群分離，這對紅毛猩猩來說沒有任何好處，因此，大馬考慮贈送紅毛猩猩的消息令人心碎，無異迫使紅毛猩猩沒有大自然的飲食與生活環境，還得終身幽禁籠子裡。

貝克投書表示，紅毛猩猩能夠透過複雜手勢進行交流，也非常聰明，應善待這種有感知能力的動物，馬來西亞不應該傷害牠們並置於危險之中，或當作貿易籌碼促進國際關係。

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