英研究：「惡毒」人格 有助菁英運動員獲取更高成就

一份英國研究指出，「惡毒」的負面人格，反而有助於菁英運動員獲得更高成就。圖為示意圖，非新聞當事人。(取材自unsplash.com/@bradencollum)

最近一項英國研究指出，自私自利、冷酷無情、以及喜歡操控他人等「惡毒」特質，可能有助於菁英運動員獲取輝煌成就。

台北中央廣播電台引法新社報導，這份報告刊登在「人格與個別差異」期刊（Personality and Individual Differences），主要作者為諾丁罕特倫特大學（Nottingham Trent University）的科學與技術學院研究員史丹福（Joseph Stanford）。該報告指出，高表現（high performance）環境經常能吸引那些自視甚高、為了求勝毫不留情、並堅信自己能夠影響他人以獲取成功的人。

報導指出，所謂高表現運動，是指最高競技水平的運動，強調贏得具有聲望的賽事，與「大眾運動」（mass sport）不同。

不過，史丹福說，如果上述特質出現在教練身上，那麼選手和教練可能難以建立起正面的合作關係。

這份研究調查超過300名游泳、鐵人三項和自行車等菁英運動員及其教練。被稱為「黑暗三人格」（Dark Triad）的人格類型：自戀、精神病態、以及馬基維利主義（Machiavellianism），可望在菁英運動等高表現環境中提供優勢。