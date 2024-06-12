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日共享經濟 對錢包、地球都友好

綜合報導
日本企業推「共享雨傘」減廢，圖為分布在東京的共享雨傘試點。（取材自iKASA官網）
日本企業推「共享雨傘」減廢，圖為分布在東京的共享雨傘試點。（取材自iKASA官網）

共享經濟在日本不斷滲透到生活的方方面面，小到充電寶、雨傘，大到汽車、會議室都可共享。共享經濟在極大方便人們生活和工作的同時，還能減少浪費，促進環保，例如為減少外賣餐盒的使用，日本一家公司推出了餐具共享服務。

消費者可通過名為MEGLOO公司的APP或社交媒體帳號，查找加入餐具共享服務的店舖，在預約外帶餐食或點外賣時選擇「借用容器」，店舖就會提供可重複使用的餐食容器。事後簡單沖洗一下就可以將容器還到任何一家加入餐具共享服務的店舖或街頭的專用回收箱。最後這些餐具會得到徹底清洗和消毒。

一名中年男性消費者說，以前點外賣的時候總有一種罪惡感，現在這個問題解決了感到很輕鬆。一名經營餐飲店的中年女性說，購買一次性餐盒也是一筆不小的開支，而且也不環保，現在這種形式一舉兩得。

除了餐具，食物也能「共享」。食品零售店幾乎每天都有賣剩的東西，為削減食物浪費，2018年一家名為CoCooking的公司推出了日本首個解決此問題的食物共享服務APP——TABETE。甜品店、麵包店、餐廳等會把預計當天賣不完的食品或者臨期食品的種類和數量發布在這個APP上，並提供一些折扣。消費者搜索到自己需要的食品後就可以直接在APP上購買並預約到店取貨。

除了食物，為了改變雨傘大量生產、大量消費、大量廢棄的情形，日本10餘家公司於2022年共同發起了「2030年一次性雨傘歸零項目」，領頭的是2018年底開始提供日本首個雨傘共享服務iKASA的公司「自然創新集團」。

目前，日本鐵路車站、辦公大樓、商業設施、大學校園等很多地方都已經引進了iKASA雨傘共享服務。據該公司介紹，2022年人們使用iKASA雨傘共享服務相當於少產生約23.5噸塑料垃圾，也相當於削減了192噸二氧化碳排放量。

正如iKASA的宣傳語一樣，共享經濟做的是「對錢包和對地球環境都友好」的幸福的生意。

圖為日本民眾用餐示意圖，非新聞事件圖。（歐新社）
圖為日本民眾用餐示意圖，非新聞事件圖。（歐新社）

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