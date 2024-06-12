8600年…全球最古老麵包 現身土耳其

土耳其「恰泰土丘」遺址發現全球最古老麵包，距今8600年。（取自內吉梅丁埃爾巴坎大學網站）

世界上最「古老」的麵包出爐了！土耳其 考古學者近日在該國安納托利亞高原南部的「恰泰土丘」（Catalh yük）新石器時代遺址中，發現目前已知最古老的麵包，據信其歷史可追溯至公元前6600年，迄今已8600年之久。

中時新聞網引述美國「有線電視新聞網」（CNN）報導，據土國內吉梅丁埃爾巴坎大學科技研究與應用中心表示，考古團隊在「恰泰土丘」裡一處名為「Mekan 66」的區塊，找到一個基本上已毀壞、近似烤箱的結構殘骸。

考古學家指出，他們在烤箱周圍發現小麥、大麥、豌豆種子，和一個約巴掌大小的「海綿狀」殘留物。經分析後，證實這些有機殘留物是未經烹調的發酵麵包，距今已有8600年歷史。

阿納多盧大學副教授、考古團隊隊長圖爾克坎表示，「它的中心用手指摁了一下，還沒烘烤，但已經發酵了，裡面的澱粉一直保存到今天。」他補充道，「迄今為止還沒有類似的例子。」他指出，這些有機物是因為受到遺址中的薄黏土覆蓋，才得以保存下來。

卡茲昂帖沛大學講師、生物學家卡瓦克補充，這對土耳其和世界來說，都是一項「令人激動的發現」。卡瓦克表示，分析發現了植物中的化學物質和發酵指標。麵包中混有麵粉和水，醒好後放在烤爐旁邊有一段時間了。

之前在約旦東北部，也曾發現一塊1萬4500年前製造的「麵包」，是由大麥、單粒小麥（einkorn），及燕麥等野生穀類，研磨、過篩和混合製作而成。烘焙手法與現代相似，不過當時製作過程中，並沒有經過發酵，專家推斷，最古老「麵包」的口感應該與口袋餅有點類似。

「恰泰土丘」遺址是經聯合國教科文組織（UNESCO）認證的世界文化遺產，該定居點存在於公元前7500年到公元前5700年，也是目前歷史上已知人類最古老的定居點之一。UNESCO表示，經深入研究保存情況良好的遺址，可發現當時獨特的房屋布局，和許多壁畫、裝飾、浮雕等特徵，使該遺址成為研究「新石器時代早期農業聚落」的重要紀錄。圖爾克坎說，「恰泰土丘已經贏得許多『第一』」，包括它出土時發現的世界上第一批編織品。