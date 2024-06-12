我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大熊貓「福寶」返中後首度公開亮相 好奇張望新家院子

前中情局長豪宅3000萬售出 聖瑪利諾房市創新高

8600年…全球最古老麵包 現身土耳其

綜合報導
土耳其「恰泰土丘」遺址發現全球最古老麵包，距今8600年。（取自內吉梅丁埃爾巴坎大學網站）
土耳其「恰泰土丘」遺址發現全球最古老麵包，距今8600年。（取自內吉梅丁埃爾巴坎大學網站）

世界上最「古老」的麵包出爐了！土耳其考古學者近日在該國安納托利亞高原南部的「恰泰土丘」（Catalh yük）新石器時代遺址中，發現目前已知最古老的麵包，據信其歷史可追溯至公元前6600年，迄今已8600年之久。

中時新聞網引述美國「有線電視新聞網」（CNN）報導，據土國內吉梅丁埃爾巴坎大學科技研究與應用中心表示，考古團隊在「恰泰土丘」裡一處名為「Mekan 66」的區塊，找到一個基本上已毀壞、近似烤箱的結構殘骸。

考古學家指出，他們在烤箱周圍發現小麥、大麥、豌豆種子，和一個約巴掌大小的「海綿狀」殘留物。經分析後，證實這些有機殘留物是未經烹調的發酵麵包，距今已有8600年歷史。

阿納多盧大學副教授、考古團隊隊長圖爾克坎表示，「它的中心用手指摁了一下，還沒烘烤，但已經發酵了，裡面的澱粉一直保存到今天。」他補充道，「迄今為止還沒有類似的例子。」他指出，這些有機物是因為受到遺址中的薄黏土覆蓋，才得以保存下來。

卡茲昂帖沛大學講師、生物學家卡瓦克補充，這對土耳其和世界來說，都是一項「令人激動的發現」。卡瓦克表示，分析發現了植物中的化學物質和發酵指標。麵包中混有麵粉和水，醒好後放在烤爐旁邊有一段時間了。

之前在約旦東北部，也曾發現一塊1萬4500年前製造的「麵包」，是由大麥、單粒小麥（einkorn），及燕麥等野生穀類，研磨、過篩和混合製作而成。烘焙手法與現代相似，不過當時製作過程中，並沒有經過發酵，專家推斷，最古老「麵包」的口感應該與口袋餅有點類似。

「恰泰土丘」遺址是經聯合國教科文組織（UNESCO）認證的世界文化遺產，該定居點存在於公元前7500年到公元前5700年，也是目前歷史上已知人類最古老的定居點之一。UNESCO表示，經深入研究保存情況良好的遺址，可發現當時獨特的房屋布局，和許多壁畫、裝飾、浮雕等特徵，使該遺址成為研究「新石器時代早期農業聚落」的重要紀錄。圖爾克坎說，「恰泰土丘已經贏得許多『第一』」，包括它出土時發現的世界上第一批編織品。

 「恰泰土丘」是記錄新石器時代早期農業聚落生活的重要遺址，也是目前已知最古老的人...
 「恰泰土丘」是記錄新石器時代早期農業聚落生活的重要遺址，也是目前已知最古老的人類定居點之一。（取自UNESCO網站）

土耳其

上一則

日本男女平等全球118名 敬陪G7成員國末座

下一則

法選民不滿經濟、移民政策 盼極右派年輕黨魁出線

延伸閱讀

繼土耳其外長表態願加入金磚 尼加拉瓜提出加入金磚國家申請

繼土耳其外長表態願加入金磚 尼加拉瓜提出加入金磚國家申請
土耳其擬撲殺流浪狗 數千人示威轟「屠殺」

土耳其擬撲殺流浪狗 數千人示威轟「屠殺」
灣區華人買到「好市多最好吃麵包」 讚：濃濃奶油味

灣區華人買到「好市多最好吃麵包」 讚：濃濃奶油味
土耳其5月通膨率飆至75.45% 央行估本月開始放緩

土耳其5月通膨率飆至75.45% 央行估本月開始放緩

熱門新聞

一名中國男子上前與鋼琴家卡瓦納交涉。(擷自YouTube@Dr K Boogie Woogie)

倫敦車站中國人再嗆鋼琴家？結局大翻轉 握手大笑收場

2024-06-06 16:56
近期輝達（NVIDIA）股價屢創新高，市值更一度追過蘋果，引發不少話題。(記者曾吉松／攝影)

10年前砸9000多美元買輝達今飆漲280倍 他狂謝NVDA

2024-06-08 18:35
一部卡達航空客機於直逼華氏100度的氣溫下，讓乘客在冷氣故障的機艙內等了三個多小時，眾人汗流浹背，有人熱到暈厥。(擷自X@New York Post)

100℉高溫沒冷氣 卡達航空乘客熱到脫光 還有人暈倒

2024-06-11 16:30
加拿大航空一架客機周三晚起飛後不久引擎著火。(截取自X)

空中驚魂 加拿大航空客機起飛後引擎著火 急降落

2024-06-07 15:41
英國知名電視主持人暨健康生活倡議者莫茲里的遺體在希臘尋獲。(歐新社)

倡52斷食法走紅 英國名主持人遊希臘 陳屍山坡

2024-06-09 11:58
從加薩獲救的以色列人質梅爾(右)，與家人相擁哭泣。(路透)

來不及重逢…以色列被救人質父親 在愛子抵國前斷氣

2024-06-09 12:26

超人氣

更多 >
好市多餅乾口味眾多 但這一款最多人愛

好市多餅乾口味眾多 但這一款最多人愛
為何你不應用熱水洗油膩的鍋？

為何你不應用熱水洗油膩的鍋？
4美籍講師吉林遇刺 凶嫌遭逮稱：走路發生碰撞

4美籍講師吉林遇刺 凶嫌遭逮稱：走路發生碰撞
杭特拜登非法持槍案 陪審團判決3項罪名皆成立

杭特拜登非法持槍案 陪審團判決3項罪名皆成立
快遞員剛放下包裹 猖狂小偷當面搶走 監控全錄下

快遞員剛放下包裹 猖狂小偷當面搶走 監控全錄下