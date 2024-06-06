雙胞胎嫁雙胞胎誕「四元雙胞胎」 表面是表兄妹 基因是親兄妹

雙胞胎姊妹凱瑞莎和凡妮莎嫁給雙胞胎兄弟盧卡斯及雅各布，兩人的孩子成了表面上是表兄弟姊妹，但基因上是親兄弟姊妹的「四元雙胞胎」。(取材自TikTok)

同卵雙胞胎姊妹凱瑞莎（Kerissa Sealby）和凡妮莎（Vanessa Sealby）過去常被開玩笑以後可以嫁給雙胞胎兄弟，兩人對這想法嗤之以鼻，沒想到一次偶然機會遇到同卵雙胞胎兄弟後，真的雙雙墜入愛河並結為連理。凱瑞莎和凡妮莎生下的孩子成為表面上是表兄弟姊妹，但就基因來說是親兄弟姊妹的「四元雙胞胎」（quaternary twins）。

太陽報報導，美國一對雙胞胎姊妹凱瑞莎和凡妮莎，嫁給雙胞胎兄弟盧卡斯（Lucas）和雅各布（Jacob），姊妹倆常在TikTok 上分享他們的生活。

凱瑞莎說，她和凡妮莎在童年及青少年時很抗拒自己是雙胞胎，希望和對方完全不一樣，她們對異性的標準也不同，都認為對方的男朋友很糟糕。

凱瑞莎說，後來不時有同學會對她們說，若姊妹倆能和雙胞胎兄弟約會，那一定很酷；但兩人對此一點都不嚮往，認為彼此只會是朋友，也從沒想過會和雙胞胎交往。

盧卡斯有一次因為發炎到診所看病，後來醫生傳訊息跟他說，自己的私人教練是一對雙胞胎姊妹，「要不要四人見個面？」當天晚上兩對雙胞胎雖然有點不情願，但還是見面了。

凱瑞莎說，當他們見面四目相交那刻，她就被雅各布吸引，凡妮莎被盧卡斯吸引，她們認為「對，就是他了」，盧卡斯和雅各布當晚也打電話告訴父母自己找到了真愛。

凡妮莎和盧卡斯在2022年10月結婚，同年底迎來兒子亞德里安（Adrian）；凱瑞莎和雅各布則在2022年8月生下女兒蘇菲（Sophie），並於2023年6月結婚，兩對夫妻的孩子成了「四元雙胞胎」。婚後兩對夫妻住隔壁當鄰居，常一起度過重要節日。

蘇菲和亞德里安表面上是表姊弟，但在基因上來說是親姊弟。凱瑞莎說姊弟常有認不出爸媽的時候，蘇菲大一點之後可以分辨出媽媽和阿姨，但還是會把爸爸和姨丈搞錯。

「四元雙胞胎」指的是同卵雙胞胎和另一對同卵雙胞胎，在不超過九個月的時間內先後生下小孩，小孩雖然表面上是表兄弟姊妹，但DNA 相同，所以基因上來說是親兄弟姊妹，長相通常也會相似。