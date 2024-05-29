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吉布地阻瘧疾 派基改蚊滅外種

綜合報導
為防制瘧疾擴散，吉布地政府引進基因工程改造的蚊子來壓制外來種病媒蚊。（歐新社）
為防制瘧疾擴散，吉布地政府引進基因工程改造的蚊子來壓制外來種病媒蚊。（歐新社）

吉布地政府周四將釋出第一批經過基因工程改造的雄蚊，試圖阻止入侵種蚊子擴散，這個外來種蚊子可能肆虐非洲各大城市，使當地對抗瘧疾多年的進展功虧一簣。

這些由美國生技公司Oxitec開發的基改斯氏瘧蚊(Anopheles stephensi)利用英國牛津大學衍生的改造技術，基改雄蚊跟會咬人的雌蚊交配後，生出的雌性後代會死亡。

類似的技術2022年曾用來對抗巴西聖保羅市的登革熱病媒蚊，據一份期刊報告顯示，此技術成功壓制96%的登革熱媒介蚊。

吉布地政府迫切希望阻止入侵種瘧蚊擴散，這種蚊子十年前從印度來到東非這個港口城市為主的國家。與其他在鄉下繁衍且夜間叮咬的蚊子不同，斯氏瘧蚊在都市較多，在白天咬人，且能抵抗殺蟲劑。

吉布提有110萬人口，2012年幾近消滅瘧疾，僅27例。但自斯氏瘧蚊疑似搭乘貨船入境後，瘧疾病例又急劇增加。2020年約有70,000人感染瘧疾，大約人口的1/15，導致190人死亡。

2022年，瘧疾在全球奪走62萬人的生命，其中大多數在非洲。與鄉村地區不同，用蚊帳和殺蟲劑對抗瘧疾就有效，但這些方法對於白天活躍的斯氏瘧蚊幾乎無效。都市很多人從未接觸過瘧疾，對這種疾病的抵抗力很低。

就算在沒有瘧疾肆虐的國家，仍由於夏季氣溫高，為蚊子繁殖所苦惱，如何避免蚊子叮咬，成為人們最頭痛的煩惱。雖然有驅蚊噴霧、蚊香等可用來驅除蚊蟲，但人們穿衣服的顏色似乎也有影響。

美國科學家發現 紅、橙、黑和青4種顏色特別吸引蚊子，蚊子會忽略綠色、紫色、藍色和白色。研究顯示，蚊子會忽略綠色、紫色、藍色和白色，但會飛向紅色、橙色、黑色或青色，研究人員表示，人眼與蚊子眼睛的辨色力不同，目前還不清楚蚊子感知顏色的方式，但通過歸納法，可以推論蚊子受刺激後，特別喜歡紅色、橙色等，剛好都是波長較長的光線，人體皮膚所散發的紅色線也偏向紅橙色範圍，

進行相關研究的美國華盛頓大學生物學教授里菲爾表示：「我被問到的最常見問題之一是，我能做些什麼來阻止蚊子叮咬我？」「我早說過，吸引蚊子的三大因素是：人們的呼吸、汗水和皮膚溫度。」「在有關研究中，我們發現了第四個線索：紅色，它不僅可以在你的衣服上找到，而且也可以在每個人的皮膚上找到。」

除了紅色外，華盛頓大學研究人員還發現，橙色、黑色和青色（介乎藍色和綠色之間的顏色）也特別吸引蚊子。此外，他們也發現，蚊子會忽略綠色、紫色、藍色和白色，這意味今年夏天外出時，若要更有效防蚊，宜穿上述這些顏色的衣服。

驅蚊噴霧雖然可以防蟲，但可改穿衣服的顏色，盡量避開蚊蟲叮咬；示意圖。（圖／123...
驅蚊噴霧雖然可以防蟲，但可改穿衣服的顏色，盡量避開蚊蟲叮咬；示意圖。（圖／123RF）
科學家研究發現，穿紅色衣服特別容易吸引蚊子叮咬；示意圖。（圖／123RF）
科學家研究發現，穿紅色衣服特別容易吸引蚊子叮咬；示意圖。（圖／123RF）

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