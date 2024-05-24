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女師壓力大訴苦老公又不聽 搭上體育老師卻被抓包後悔了

世界新聞網／輯
一位女老師不堪壓力發生外遇，但事件曝光後感到相當後悔。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com＠Anthony Tran）
一位女老師不堪壓力發生外遇，但事件曝光後感到相當後悔。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com＠Anthony Tran）

許多外遇事件的發生，往往是在職場裡頭，特別當和原先的伴侶相處不順時，更可能會和職場交情較好的同事，產生進一步的關係。近來在日本，就有這麼一則出軌案例。

根據日本媒體「ananweb」報導，一位化名為真帆的女性，從小個性就相當認真，長大後成為了老師，並在幾年後和一名男老師結婚，生活過得還算順利。然而，某年真帆被調到別的學校，在新單位工作量暴增，除了平時上課之外，還得擔任排球隊顧問，連放假都得到學校出勤。

身心俱疲的真帆，常常回家後向先生抱怨，然而先生卻常常左耳進右耳出，根本沒在仔細聽真帆訴苦，讓她反而壓力更大。結果就在這種情況下，真帆開始和擔任籃球部顧問的男老師勾搭上。由於兩人同屬體育社團，因此有不少交流機會，最後漸漸發展成不倫關係。

就在出軌一陣子後，兩人的關係也漸漸被發現，在學校裡傳開了，真帆因此遭到校方的嚴重警告。且就在傳言過後，連本來身在別間學校的丈夫，也透過教師間的口耳相傳，最終知道了外遇的事情，當然也立刻質問真帆。

真帆坦承外遇的事實，然而一開始她還天真的以為，至少保住教職，或許能在離婚之後跟孩子一起生活。但是在進行扶養權官司時，真帆和丈夫同樣都是教師，職業上並沒有太大優勢，且真帆還是主動外遇的那個人，使得官司對她越來越不利，扶養權很可能會被丈夫拿走。這讓真帆感到相當後悔，當時不應該為了一時壓力，走上錯誤的道路。

日本

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