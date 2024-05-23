妻跑馬拉松將衝刺奪冠 男推小孩「求抱抱」舉動被網友罵翻

一名男子在參加馬拉松的妻子即將以第一名之姿衝過終點線前，把女兒推到跑道上要擁抱媽媽，男子的行為被網友批評為「恣意妄為」。(擷取自TikTok)

一名丈夫在參加馬拉松 賽跑的妻子即將獲勝時干擾了她的比賽，相關行徑被網友批評為「恣意妄為」，影片在TikTok 上獲超過1千萬次瀏覽，有網友氣得大罵，若自己的丈夫做出相同行為，絕對在上車回家前就會先接到離婚律師的電話。

@sinomar_reporter Emocionante chegada da campeã da 2.a Meia Maratona @ladeirasdapenha , @lu_grandi seguida de perto pela vice campeã @leticia.dermatologista ♬ som original - Sinomar_Reporter

紐約郵報（New York Post）報導，TikTok網友「@sinomar_reporter」上傳了一段影片，影片中數名馬拉松跑者正跑下小坡迎向終點線，一名女子跑在第一位，她的丈夫帶著兩個約幼兒園年紀的女兒在終點線前旁邊等待，男子看到妻子即將靠近他們便將女兒推出去，兩名女童跑到跑道上衝向女跑者要擁抱媽媽，但女跑者立刻繞開還揮手示意女兒退後，最終女子順利衝破終點線獲得第一，女兒不明白媽媽為什麼不和自己擁抱，男子在妻子衝過終點線後還抬手做出無奈聳肩的動作。

影片在網路瘋傳，超過1千萬人次瀏覽，許多網友湧入留言，大罵男子自我中心，差點毀了妻子的比賽。一名網友留言說，男子帶著女兒等在終點線前真的是瘋了。

另一名網友說，這就是一些丈夫沒有在家庭生活外好好對待辛苦奉獻的妻子的最佳示範，只是覺得好玩，態度一點都不嚴肅。

社群平台X的用戶維吉尼亞 （Virginia Brasch）認為男子在賽事中將孩子推到跑道上的行為非常危險，也讓妻子差點贏不了比賽，女跑者態度很認真，最終獲得比賽，她應該有下苦功練習，難道丈夫就不能讓她好好享受奪冠的時刻？如果發生在她身上，在他們坐車回家前，丈夫會先接到離婚律師的電話。