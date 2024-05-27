遊客亂象擾民 日本超商架黑幕遮擋富士山

日本河口湖居民對遊客亂象不堪其擾，果斷掛起遮擋富士山的黑色布幕。(歐新社)

日本 河口湖一家羅森（LAWSON）便利商店，因為背景就是富士山，大批旅客前往拍照留影，甚至占用道路，讓當地民眾不堪其擾。富士河口湖町公所近日在當地架起長20公尺的巨大黑幕，把富士山整個遮擋起來，希望遊客不要再來了。

中央社引述法新社報導，日本連鎖便利商店Lawson河口湖站前店因為與店鋪後方遠處的富士山形成強烈對比，吸引許多外國觀光 客到此一遊，不過大批遊客為了拍攝富士山，出現亂丟垃圾、擅闖民宅、不遵守交通規則等脫序行為，也讓當地民眾不堪其擾。

當地民眾表示，觀光客會擠在人行道上捕捉白雪皚皚的富士山與便利商店同框的畫面，有些拍照的遊客還會違規停車、甚至攀爬遮住招牌、也無視禁菸規定。

現在想拍照拍不到了，因為當地掛上高2.5公尺、長20公尺的巨大黑幕，將整座富士山的美景蓋起來。

一名經營和菓子店鋪的41歲的居民說，「我希望這個黑幕可以防止危險行為」。還有居民說：「雖然有點令人遺憾，但布幕不得不掛上。」

一名36歲的紐西蘭遊客對此失望地表示：「在這邊確實能拍到經典的畫面，但是完全可以理解（架起黑幕的）原因。」也認為遊客爭相在此處拍富士山確實頗為危險，因為車輛川流不息，不過還有其他地點可以拍到富士山。