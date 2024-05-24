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金字塔或沿消失的尼羅河支流修建 用水力搬建材？

編譯周辰陽
美國威明頓北卡羅萊納大學研究團隊發現，金字塔有可能沿著一條消失已久的尼羅河古代支流修建而成。圖為觀光客在埃及古夫金字塔金字塔。（新華社資料照片）
美國威明頓北卡羅萊納大學研究團隊發現，金字塔有可能沿著一條消失已久的尼羅河古代支流修建而成。圖為觀光客在埃及古夫金字塔金字塔。（新華社資料照片）

包括舉世聞名的吉薩金字塔群在內，4000多年前的古埃及是如何蓋出31座金字塔？科學家相信，他們可能已經揭開了這個謎團。

BBC報導，根據最新一期「自然」刊登的研究，美國北卡羅來納大學威明頓分校（UNCW）的研究團隊已經發現，金字塔有可能沿著一條消失已久的尼羅河古代支流修建而成，而這條支流現在就隱藏在沙漠和農田之下。

https://x.com/NaturePortfolio/status/1791209529931112868

取材自X平台

考古學家多年來認為，古埃及人肯定是用一條就近的水路運送建材，像是在河邊興建金字塔所需的石塊。但研究作者之一的戈尼姆（Eman Ghoneim）教授表示，到目前為止，「沒有人確定，這條巨型水路到實際金字塔地點的位置、形狀、規模或接近程度」。

在跨大陸的努力之下，研究團隊利用雷達衛星圖、歷史地圖、地球物理學調查跟沉積物取芯（考古學家用於從樣本恢復證據的技術），繪製了該條支流。他們還認為，數千年前的嚴重乾旱和沙塵暴埋掉了這條支流。

根據研究，團隊藉由利用雷達技術，得以「穿透沙面，產製隱藏特徵的圖像」。戈尼姆教授表示，這些特徵包括流淌在「絕大多數古埃及金字塔坐落」之處山麓的「埋沒河流和古代結構」。

研究共同作者之一的昂斯廷（Suzanne Onstine）博士告訴BBC，「探出實際的支流跟取得的數據表明，有著一條水道可以用於運輸較重石塊、設備、人員跟一切，確實幫我們解釋了金字塔的建設」。

研究小組發現，這條命名為「阿赫拉馬特」（Ahramat，在阿拉伯語意指金字塔）的支流，長約64公里、寬200至700公尺，且毗鄰建於4700至3700年前的31座金字塔，有助於解釋吉薩與古埃及中王國時期墓葬遺址利什特（Lisht）之間的高密度金字塔；利什特現在位於撒哈拉沙漠的荒涼地帶。

論文同時指出，跟金字塔群的接近度顯示，這條支流「在這些金字塔興建階段期間有效與可運轉」。昂斯廷博士解釋，古埃及人可能「用河流的力量搬運這些沉重的石塊，而不是人類的勞動力」，並指「這就省了很多力氣」。

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