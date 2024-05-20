我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

逾60萬加州居民未領通膨紓困金 逾期將失效

賴清德發表「兩國論」論述 台股盤中大跌逾150點

網問「太空裝少女圖」沒答案 10年後畫家現身

聯合新聞網
一名網友十年前上網問一張疑似是穿著太空裝的少女圖片，但沒有得到回答，沒想到問題在最近被原作者發現。（取材自Ｘ平台）
一名網友十年前上網問一張疑似是穿著太空裝的少女圖片，但沒有得到回答，沒想到問題在最近被原作者發現。（取材自Ｘ平台）

日本一位網友在十多年前的2013年8月，於問答網站「Yahoo知惠袋（日文版Yahoo奇摩知識+）」憑著記憶文字描述，想找尋一張圖片，但是當時並沒有立刻得到解答。沒想到時隔多年後，該圖片作者意外發現這則發問，於是在社群網站上請對方來聯絡自己。

根據日本媒體ORICON NEWS報導，當初的問題裡頭，發問者形容該張圖片「背景是宇宙」、「有位疑似是穿著太空裝的少女，周圍還有很像火星人的生物」、「色調以黑色為底及淡藍色作畫」、「圖片大小適合作為電腦桌布」等等。原先他用這張圖片當桌布，但因為換了新電腦的關係，想要找尋圖片原檔。

雖然當時並沒有人能回答這個問題，但就在今年5月初，一位「X」網友「zakiograph」表示，這應該是形容他過去的一張作品，請對方如果想要完整版的圖片，可以聯絡他。

這位畫家網友表示，這張畫是他大學時期的作品，算起來應該是23年前的事了，後來有投稿給素材網站，過去社群網站沒有那麼普及，因此作品發表了，也不容易得到回響。這次意外發現這則提問，讓他又驚又喜，沒想到自己的作品依然被記住、被喜愛。

網友們也紛紛表示「希望能找到本尊」、「這才是社群網站的正確使用方式」、「橫跨十年的緣分」、「這張圖真的很不錯」、「那個發問的人快來看這篇」、「這種暖心故事真不錯」、「好熱血的感覺」。

社群網站 日本 太空

上一則

伊朗總統死於空難 副總統代理職務、50天內重新選舉

下一則

伊朗總統失事直升機燒毀 機翼斜插陡坡、部件噴飛

延伸閱讀

到底赦不赦陳水扁 傅崐萁：蔡英文應講清為何特赦

到底赦不赦陳水扁 傅崐萁：蔡英文應講清為何特赦
捍衛戰士38周年 湯姆克魯斯做這件事謝影迷

捍衛戰士38周年 湯姆克魯斯做這件事謝影迷
周日動動腦／獲得161項艾美獎提名的電視連續劇是哪齣？

周日動動腦／獲得161項艾美獎提名的電視連續劇是哪齣？
小賈斯汀暗示妻子腹中寶寶性別？舊愛席琳娜竟這樣回應

小賈斯汀暗示妻子腹中寶寶性別？舊愛席琳娜竟這樣回應

熱門新聞

一位日本畫師發現自己作品被小孩塗鴉，但卻決定不出手制止。（取材自X＠raisaku877）

比利時農場寫生...作品被小孩任意塗鴉 日美術生意外舉動感動網友

2024-05-16 20:10
圖為遊客在埃及吉薩金字塔景區拍照。(新華社)

古埃及人如何蓋金字塔？美國大學最新研究揭開謎團

2024-05-17 17:08
伊朗搜救人員仍試圖在大霧中尋找總統的直升機。(擷自YouTube@FOX)

伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯

2024-05-19 14:11
查理（左）與威廉據傳又被惹到火冒三丈。（路透資料照片）

哈利、梅根又惹怒查理與威廉 這件事讓他們火冒三丈

2024-05-17 11:09
搜救團隊已經確定伊朗總統萊希直升機失事位置座標。圖為萊希19日搭乘直升機失事前的起飛畫面。(路透)

伊朗失事直升機尋獲 總統萊希、外交部長罹難

2024-05-20 00:10
身障退休爺爺因2017年中了8萬英鎊樂透，一切社會福利被取消，如今活在赤貧之中。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@David Vives）

身障老翁中樂透兩個月花光 更大壞消息等著他

2024-05-11 19:05

超人氣

更多 >
遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書

遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書
伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯

伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯
谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話

谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話
9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇

9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇
加州18歲少女撞警車被捕 因高顏值走紅網路 神似泰勒絲

加州18歲少女撞警車被捕 因高顏值走紅網路 神似泰勒絲