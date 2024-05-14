英女發現過去性侵自己的嫌犯「與兒是臉友」 揭傷痛往事提告

英國一位媽媽Lisa無意間發現過去性侵自己的人居然是兒子上司，她決定不再隱忍挺身提告。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ RDNE Stock project ）

北愛爾蘭唐郡（County Down）一位43歲的母親麗莎（Lisa Connor）某天無意間發現過去曾性侵自己的人現在居然和兒子是同事，她決定不再隱忍並挺身而出提供控訴；嫌犯在今年2月因性侵被判處一年及兩年緩刑。

太陽報（the Sun）報導，麗莎10歲時母親認識新的同居人，母女搬過去和對方一起住，同居人當時17歲的姪子米爾根（Paul Milligan）在兩人認識不久後性侵她，讓她的人生彷彿「脫軌」。

麗莎說她後來再也沒見到米爾根，2002年兒子兩歲時她向警方報案，最後改變心意決定不提起訴訟，直到2016年她無意間發現兒子和米爾根竟是臉書 朋友，她立刻打電話問兒子為什麼認識米爾根，在飯店擔任廚房雜務工的兒子說米爾根是他的上司，麗莎對兒子說「你給我立刻辭職」，兒子覺得她莫名其妙，她向兒子說過去發生的事情，兒子聽完後當天傍晚就辭職了。

麗莎向兒子坦白後決定不再隱忍，隔年提起訴訟，她在法庭上認識同為被害人的康寧漢（Colm Cunningham）。45歲的康寧漢在13歲時被米爾根在10個月的時間裡多次性侵，他之後完全走不出陰影，看心理醫生也治不好，他常常想自殺；康寧漢2013年5月控告米爾根。

北愛爾蘭紐里刑事法院去年12月宣判米爾根有罪，因為他在1986年至1991年性侵兩名男性和一名女性，今年2月他因三名被害人對他指控的八項性侵罪名和四項猥褻罪名被判刑一年及兩年緩刑，但他否認三項性侵的罪名。

麗莎在判決後表示，她常說「事出必有因」，若不是兒子和米爾根共事，她不會有機會對兒子坦白往事，也不會對米爾根提告，因為兒子的工作這個機會她才能為自己做點事，而她最終獲得正義。