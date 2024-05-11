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身障老翁中樂透兩個月花光 更大壞消息等著他

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身障老翁中樂透兩個月花光 更大壞消息等著他

編譯潘勛／即時報導
身障退休爺爺因2017年中了8萬英鎊樂透，一切社會福利被取消，如今活在赤貧之中。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@David Vives）
身障退休爺爺因2017年中了8萬英鎊樂透，一切社會福利被取消，如今活在赤貧之中。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@David Vives）

身障退休爺爺米拉爾(Daniel Millar)2017年9月中了8萬英鎊(約9萬9800美元)的樂透，他用在郵輪之旅、去西班牙貝尼多姆(Benidorm)兩趟、修繕房子、送錢給親友鄰居，兩個月內就花光，結果發現低收及數項福利金全部被取消，如今陷入赤貧之中。

太陽報(The Sun)報導，「工作與退休金部」(Work and Pensions, DWP)部門發現他中樂透後，停止幾項給他的福利津貼。這位前保全警衛不再夠格請領收入補助、住房津貼、市政稅(council tax)抵扣，以及其他考量生計的補貼。

米拉爾表示同年12月自己收到DWP一封信，叫他去一趟，接下來對他說，稅務機關已通報，他的銀行戶頭裡有8萬英鎊。米拉爾說，當時他不曉得必須跟DWP講，「但我已經一貧如洗」。

濟助被砍之後，米拉爾每周只收到1.08英鎊的退休金，以及每個月個人獨立給付350英鎊(約440美元)。

米拉爾表示，現在他得全額給付租金、市政稅，因此他跟妻子幾乎沒錢剩下來過活。他妻子負責照料他，每周收到62英鎊，但她得把錢用在付瓦斯、電費、電話費方面。

米拉爾的妻子布莉姬表示，夫妻倆沒料到會因為沾上一點好運，就受到懲罰；DWP說是他倆夫妻自己把獎金花光的，因此不夠資格再領福利，現在他們不知如何是好。

DWP對此拒絕置評，但先前曾一再宣導，如果經濟情況有變，應對該部說明，這件事很重要，如此他們才可以取得合適的生活支援。

據了解，很多中了高額獎金的樂透得主，最後都表示後悔中獎。

退休金 福利 租金

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