從澳洲拓展到美、加 Uber「共享租車」斜槓生財新招

Uber Carshare租車零接觸，用戶從App搜尋適合的車輛預定，從租車到還車都在App上就能完成。（記者黃筱晴／攝影）

舒緩大城市塞車、停車位不足問題，Uber澳洲 有新招。Uber於2022年併購了澳洲新創公司Car Next Door，推出「Uber Carshare」共享租車 服務，有別於傳統租車平台是由租車公司擁有車輛、訂定費率，Uber Carshare鼓勵民眾將家中既有車輛的閒置時間上架出租，費率由車主自行決定，人在家中坐，讓車子自己出門幫你賺錢。

澳洲城市在近年來發展快速，加上地緣廣大，民眾從家裡到市中心約40分鐘車程，導致澳洲人養成到哪都要開車去的習慣。Uber Carshare個人租車共享平台營銷長Mathieu Maire指出，澳洲是全球人均私人轎車擁有率前5大市場，有2000萬台私人轎車，50%的澳洲人有2輛以上的車子。

Uber Carshare共享租車成立後快速累積許多用戶，許多民眾將家中的第2台車放到平台上隨時供租車，可以小時、天數、距離來訂價，藉此賺外快；對於臨時有需要用車的人，也可以非常有彈性的在此平台搜尋適合車輛，不管是短時間度假自駕出遊、想要購物採買需要較大的車子載東西、搬家，還是想要租台豪華的車子出門約會去，都能滿足需求。

目前平台上已經有1萬台消費者上架的車子供其他用戶租用，除了澳洲多個城市，Uber Carshare也已經拓展到美國波士頓、加拿大多倫多等地。澳洲政府為了鼓勵共享平台，甚至在市區提供許多漆上綠色的專屬停車格供共享租車停放。

為了避免租車爭議，App會要求租車前後拍攝車輛外觀照上傳確認。（記者黃筱晴／攝影）

實際體驗Uber Carshare，有需求的用戶可先從App 搜尋適合的車輛，設定預約時間，App會指示車輛停放的位置，找到車輛後，App會要求先拍攝車輛外觀照上傳，即可得到車外鑰匙盒的一次性密碼，解鎖取得鑰匙、開啟車輛後，還可以對車內的整齊清潔度進行評分，車主也能從App裡提供注意事項指引。

Mathieu Maire表示，Uber Carshare共享租車是對車主、用戶、社會三贏的創新解決方案。對租車的人來說，平常若是使用車輛頻率不高，就可以不用買車，透過App隨時從平台上租車還車，車款選擇多、容易預定，通常比傳統租車便宜，還自帶保險方案。

Uber Carshare與知名賽車手Valtteri Bottas合作，限時在平台將他的2台車上架出租。（圖／Uber提供）

對車主來說，可以將閒置的車子拿出來賺錢補貼生活開銷，且上架方式彈性自由，平台對於租車者資格的審核也很嚴謹，再加上完整的客服流程和保險制度可協助處理爭議問題，讓車主多了收入且有保障。

對整體社會來說，Uber Carshare也有遠大的目標，希望藉由隨時可以輕鬆且便宜租車的模式，改變澳洲人喜歡擁有多台車子的習慣，減少塞車、空汙的可能性，也可以少蓋一些停車場，將空間運用於其他建設上，加速打造永續城市。