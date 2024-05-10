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風靡歐洲「幼犬瑜伽」 義大利下禁令：只能用成犬

綜合報導
「幼犬瑜伽」在歐洲流行，不過義大利衛生部日前發出禁令，禁止幼犬參與瑜伽活動。（路透）
「幼犬瑜伽」在歐洲流行，不過義大利衛生部日前發出禁令，禁止幼犬參與瑜伽活動。（路透）

「幼犬瑜伽」這兩年在歐洲大流行，不過義大利衛生部認為此舉有害動物健康，日前發出禁令，禁止幼犬參與瑜伽活動，要求寵物瑜伽課程只能使用成犬。

「幼犬瑜伽」是指使用小狗在瑜伽課堂陪伴學員練習的一種方式，小狗各種萌樣讓學員上課時特別舒壓，近來在歐洲掀起流行，包括英國、法國多個城市，大量幼犬瑜伽教室如雨後春筍般設立，但也引起動保人士關注。義大利首開先例，對此舉發出禁令。

義大利國家通訊社安莎報導，義大利衛生部日前發函認定，幼犬瑜伽不能歸類為合理的「動物輔助活動」，因為涉及使用的犬隻年齡幼小，依照義大利法規，只有成年狗才能參與動物輔助活動。

義大利衛生部此項禁令受到義大利動保團體歡迎。義大利動物保護專家安傑羅（Giusy D'Angelo）表示，幼犬瑜伽從生理、心理或行為學層面評估，都會對小狗造成壓力，還可能鼓勵學員在未充分考慮的情況下購買飼育小狗。

安傑羅表示，幼犬瑜伽學員在課程中與小狗接觸，被當下的興奮或幸福感影響，可能衝動做出購買小狗的選擇，未真正反思養狗的承諾與後果。

安傑羅質疑，瑜伽課程通常是向飼養團體借用幼犬，但缺乏正確的運送幼犬知識，過程中甚至沒有給幼犬足夠的水喝，「因此幼犬瑜伽對動物健康有害無益，只是給課程提供者創造經濟利益。」

英國皇家防止虐待動物協會去年曾建議，大眾應考慮其他休閒或運動方式，而非幼犬瑜伽。義大利衛生部表示，將要求各地方當局依照禁令檢查，確保動物瑜伽課堂不會有使用幼犬的情況。

義大利 皇家 寵物

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