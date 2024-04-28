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女投販賣機喝到「蟲蟲咖啡」 急性過敏差點丟掉小命

編譯潘勛／即時報導
西班牙21歲女子在機場喝到「蟲蟲咖啡」，引發過敏性休克，送醫搶救36小時才撿回一命。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Sam Lion）
西班牙21歲女子在機場喝到「蟲蟲咖啡」，引發過敏性休克，送醫搶救36小時才撿回一命。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Sam Lion）

西班牙21歲女子在馬略卡島(Majorca)頌聖若安機場(Son Sant Joan Airport)的現煮咖啡自動販賣機買杯咖啡，喝到一半發現紙杯內居然一堆昆蟲，接下來出現過敏性休克(anaphylactic shock)，臉上浮腫，差點不能呼吸，經送醫急救36小時才救回一命。

每日郵報(Daily Mail)報導，這位女子在機場的一家航空公司上班，該機場位在馬略卡島首府帕爾瑪市(Palma)附近。22日她為了提神解渴，在咖啡自動販賣機買了杯現煮咖啡，一喝之下覺得味道「很詭異」，而她湊近一看杯子，才發現一堆昆蟲在裡頭爬著。

當地西班牙文報紙「終極之日」(Ultima Hora)報導，女子因喝到那杯現煮「蟲蟲咖啡」，隨即出現過敏性休克，臉部開始腫大，喉嚨收縮到呼吸困難，機場衛生室先為她打了腎上腺素及其他藥物，並緊急送往帕爾瑪市的醫院，在加護病房裡搶救36小時，最後在24日出院。

「終極之日」報導，女子家人目前已向西班牙警方報案，指稱咖啡紙杯裡有蟲子，對大眾健康造成傷害，機場當局有過失傷害之嫌。

女子家人另表示，肇事的現煮咖啡機是機場人員維修保養，顯然做得很差；咖啡機現已封鎖起來。

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