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「胖了就被說懷孕」 日本女市長苦訴政壇心聲

中央社東京17日專電
日本德島市長內藤佐和子今天卸任。（圖截自四國放送影像畫面）
日本德島市長內藤佐和子今天卸任。（圖截自四國放送影像畫面）

2020年以36歲年齡首度當選的日本德島市長內藤佐和子今天卸任。她在卸任前接受媒體採訪表示，日本社會風氣對女性從政依舊不友善，「胖了一點就會被懷疑是懷孕」，女性在日本參與政壇依舊感受到「玻璃天花板」。

內藤佐和子當選時，是日本史上最年輕的女性市長。這個紀錄去年被33歲當選京都府八幡市長的川田翔子打破。

內藤去年9月在市議會的例行會議上宣布將參選連任。然而，她在今年3月9日以健康因素為由，沒有出席市長選舉公開辯論，並於3月13日召開記者會，宣布放棄競選連任。

她當時表示，不競選連任「與政策無關，而是有針對個人的誹謗中傷」，並表示甚至有「因為她是年輕女性，才會被這麼攻擊」的發言，令她萌生去意。

「朝日新聞」報導，內藤16日接受媒體聯訪時，有記者詢問「是否感受到玻璃天花板」。「玻璃天花板」是討論性別偏見時使用的術語，形容在社會制度當中，對女性製造的障礙、歧視等。

內藤表示，「或許是因為我是女性、或許因為我年輕，也或許我來自德島市」，可能存在許多種因素。

不過身為女性，會被傳許多流言蜚語。「假設體重增加了，就會被懷疑是不是懷孕了，或是謠傳我是誰的小三，是不是有外遇之類。謠言滿天飛，不管是非真相。」

她表示，她已經受夠了這些「毫無根據的聲音」。她當上德島市長時，有年輕的女性友人曾說「我也想要成為政治家」，但她們現在說，「看到妳的情況，我不想當了。」

內藤表示，為了給自己鼓舞士氣，她和一群身為政治家、管理者、研究學者，同樣被認為是「少數」的女性保持聯繫。「透過談話，我們互相鼓勵，也希望把共有的經驗傳承給下一代。」

她表示，卸任市長後希望投身「賦予女性權力，以及建立社群」的相關活動。

日本 歧視

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