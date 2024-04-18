土國鸚鵡捉姦？狂重複1句話 曝妻外遇 2鳥當「證人」

男子帶2隻寵物鸚鵡到法院做「證人」。（取材自Ｘ平台）

鸚鵡學舌竟成「捉姦神器」？土耳其 一名男子本就懷疑妻子對自己不忠，直到聽家中2隻寵物鸚鵡學人說話，一直重複「我丈夫不在家，快來吧！」，才讓他確信妻子都趁他不在家時，帶情夫回家偷情。

據香港 01報導，男子決定狀告妻子與他人通姦，並帶到2隻鸚鵡到法院充當「證人」。案件目前已獲接納，不過將會延後審理。

由於鸚鵡所學話語一般取自其所處環境，因此男子猜測妻子趁他不在家，時常對某人說這話，懷疑她有婚外情。有媒體指男子在一番查證後，發現了真相，於是，這名不願透露姓名的男子決定到法院對妻子提起訴訟，並帶同2隻寵物鸚鵡充當「證人」。

男子的代表律師巴克蘭（Avukat Ted Buckland）前往法庭聽證會時，在院外為男子拍了張照片並上傳到社交平台「X」，表示會聽取鸚鵡「證詞」。照片中2隻鸚鵡站在男子肩上，1人2鳥正在前往法院路上。

綜合媒體報導，照片已吸引至少數十萬網友點閱，不過仍有人認為靠著鸚鵡抓姦的過程太過離譜，在下方留言稱、「如果這是個笑話，那很有趣，如果不是，我也不會感到驚訝，這真的可能發生在這個國家」。