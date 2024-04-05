我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家說28和這些彩券號碼 出現機率最高

餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

大馬17歲男遭舍友懷疑偷19元 被13人活活打死

編譯中心／綜合報導

馬來西亞發生學生被毆打致死命案。當地一名學生於校內住宿，有兩名舍友發現合計共85令吉(約19美元)錢財不翼而飛，他們懷疑該學生是小偷，故聯合他人活活將其毆打致重傷，涉事學生送院搶救後宣告不治，警方拘捕13名年齡介乎16至19歲男學生。

香港01綜合馬來西亞媒體報導，當地一名17歲學生莫哈末納茲米清晨6時30分被發現躺臥在宿舍地板上不省人事，身體多處受傷，送醫搶救後傷重不治。莫哈末納茲米就讀於沙巴市(Sabah)拿篤政府技職學院，於校內修讀生物技術系，他同時住在學院內的男生宿舍。

事發當天，宿舍內分別有兩名男學生發現合共85令吉不翼而飛，他們懷疑莫哈末納茲米就是小偷，所以聯合他人，共13名舍友一同向其施襲，最終活活將莫哈末納茲米打死。

當地警方經初步調查後，以刑事法第302條「謀殺罪」拘捕13名年齡介乎16至19歲男學生，並沒收12名疑犯手機。警方亦就事件向12名證人錄取口供，包括4名舍監、保安人員、數名學生，並對全部疑犯驗尿檢查。基於眾人尿液結果均呈陰性，拿篤裁判法院延續扣押所有疑犯。警方目前正等待法醫驗屍報告，以釐定死者真正死因。

死者莫哈末納茲米生於單親家庭，其母獨自撫養三個孩子，如今長子莫哈末納茲米被毆打致死，令母親悲痛欲絕。

死者爺爺表示孫兒生前品行極佳，是富有愛心和責任感的青年，為人懂事，也經常幫忙減輕家人負擔，對其突然離世大感痛心。

香港

上一則

小林製藥紅麴含毒素？日本專家：可能被工廠外的黴菌汙染

延伸閱讀

高空走繩運動 優勝美地新流行 當局未禁止 已裝設50多條繩索

高空走繩運動 優勝美地新流行 當局未禁止 已裝設50多條繩索
大馬KK襪子風波成熱搜關鍵字 門市遭抵制冷清清

大馬KK襪子風波成熱搜關鍵字 門市遭抵制冷清清
大馬麥當勞甩挺以色列流言 再推促銷拉攏顧客

大馬麥當勞甩挺以色列流言 再推促銷拉攏顧客
大馬超商「阿拉」襪子惹議 業者：中國供應商錯放產品

大馬超商「阿拉」襪子惹議 業者：中國供應商錯放產品

熱門新聞

馬斯克認為烏克蘭抗俄終將失敗。(路透資料照)

馬斯克看衰烏克蘭抗俄 「連呆子都能預料結果」

2024-03-31 11:28
來自南卡的傑伊與吉兒．坎貝爾夫婦與其他數名乘客，控挪威郵輪丟棄他們不顧。(擷自Facebook@Jill Campbell)

8郵輪遊客未依規定時間回船滯留非洲 控船方遺棄

2024-04-02 11:03
CNN報導，在前線作戰的烏軍抱怨，他們的「星鏈」服務遭遇連線問題，並表示有更多俄軍使用「星鏈」。（路透）

更多俄軍在前線使用「星鏈」 烏軍用無人機摧毀

2024-03-29 21:40
一名消息人士揭露，英國王室凱特王妃之所以主動公布罹癌真相其實跟外界甚囂塵上的臆測無關，而是因為有人向媒體威脅爆料她的病情，凱特才不得不在神隱3個月後出面說明身體狀況。(取自影片)

凱特被迫公開罹癌...媒體接獲爆料 肯辛頓宮只得搶先宣布

2024-04-01 23:20
英國國王查理三世(右)在王后卡蜜拉陪伴下公開露面。(歐新社)

英王查理三世確診癌症後首公開露面 威廉與凱特未現身

2024-03-31 10:40
以色列總理內唐亞胡。(路透資料照)

以色列總理內唐亞胡今晚動手術 將全身麻醉

2024-03-31 11:44

超人氣

更多 >
超市買包裝好的生肉 這個跡象告訴你不新鮮

超市買包裝好的生肉 這個跡象告訴你不新鮮
吃草莓都隨便洗？顯微鏡下曝「蟲蟲在表皮亂竄」影片曝光嚇壞網友

吃草莓都隨便洗？顯微鏡下曝「蟲蟲在表皮亂竄」影片曝光嚇壞網友
安檢局：非法中國海產「魚扣」流入市面 扔棄勿食

安檢局：非法中國海產「魚扣」流入市面 扔棄勿食
川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」

川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」
教學樓致癌物超標38倍 北卡州大150名師生罹癌、患病

教學樓致癌物超標38倍 北卡州大150名師生罹癌、患病