印度人民不快樂？ 「世界快樂報告」掀口水戰

2024年度「世界快樂報告」（World Happiness Report）顯示，印度在143個列入調查的國家或地區當中，快樂程度排名第126。許多印度人駁斥這份報告的準確度。（中央社）

2024年度「世界快樂報告」（World Happiness Report）顯示，印度 在143個列入調查的國家或地區當中，快樂程度排名第126，屬於中下段班，低於家園被毀的巴勒斯坦（第103名）、陷於戰亂的烏克蘭（第105名）以及經濟瀕臨破產 的巴基斯坦（第108名）。

印度近年經濟起飛，經濟規模於2022年超越昔日殖民國英國，躋身全球第5大經濟體，2023至2024財政年度國內生產毛額（GDP）預計達6.7%，而國際地位因地緣政治而提升，也令印度人民族自信心高漲。

在這樣的情況下，快樂度排名之低，令許多印度人難以接受。

「世界快樂報告」是由聯合國永續發展解決方案網路（SDSN）、蓋洛普民意測驗中心、牛津福祉研究中心及「世界快樂報告」編輯團隊共同制作。

報告說，在印度，高齡人士對生活有更高的滿意度，這樣的情況一般只會在高收入國家發生。

根據報告，生活滿意度是以居住條件、是否被歧視以及自我健康評量為3大主要指標。

印度人快樂嗎？記者問一名大學生。他回答，印度頂層的1%民眾掌握了全國近40%的財富，底層50%民眾卻只擁有全國15%的財富，15歲到29歲年輕人失業率高達17.3%，一般人怎麼高興得起來？

許多印度民眾在網路上砲轟「世界快樂報告」有瑕疵，認為快樂與否是主觀意識，無法量化。

一名印度上班族表示，西方國家看不得印度變強，因此總是想方設法在多方面唱衰印度，或作負面報導。

另一份由全球市場研究調查公司「易普索」（Ipsos）所作的2024年全球快樂調查，就顯示有82%的印度人感到快樂，在30個國家之中排名第4位，遠高於比利時、法國、瑞典 、日本等先進國家。

一名從大吉嶺來到德里擔任司機的印度人說，他的月薪不到2萬盧比（約239.9美元），其中6000盧比要付房租，1500盧比孝親，雖然日子苦一些，但下班後一家3口圍坐在地板上吃烤餅，卻也幸福滿滿。

快樂是心理狀態，印度人是否快樂當然無法一概而論，「世界快樂報告」引發論戰的同時，至少記者在印度街上、市集以及宗教慶典上，看到的大多是帶著笑容的面孔。