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俄烏戰爭致生活成本大增 英國貧童數創新高

綜合報導
俄烏戰爭造成生活成本大增，英國貧窮兒童人數創新高，估計共有433萬名兒童生活在低收入家庭；示意圖。（圖／123RF）
俄烏戰爭造成生活成本大增，英國貧窮兒童人數創新高，估計共有433萬名兒童生活在低收入家庭；示意圖。（圖／123RF）

根據新公布的官方數據，英國各地生活在貧窮中的兒童比過往任何時候還多。

統計數據顯示，俄羅斯全面侵略烏克蘭後，能源價格急遽上升，導致更多英國人陷入貧窮。

已有研究顯示，七大工業國集團（G7）國家的社會不平等情況日益嚴重，已經影響了兒童健康，且有愈來愈多兒童被迫求助慈善的食物銀行。

根據英國就業暨養老金事務部（Department for Work and Pensions）統計，截至去年3月為止的一年內，英國估計一共有433萬名兒童生活在低收入家庭中。

這個數字高於前一年的422萬，也高於截至2020年3月為止的12個月間創下的原本史上最高紀錄428萬。

創立於英國的慈善組織「拯救兒童基金會」（Save the Children Fund）資深政策顧問米克-歐康納（Meghan Meek-O'Connor）說：「今天有433萬名兒童未能受到良好照料，生活在貧窮中的兒童又多了10萬人，這令人憤慨。他們正遭到遺忘。」

若一個家庭的所得低於一國扣除住房成本後所得中位數的60%，就會被視為相對貧窮。而數據顯示，截至去年3月為止的一年內，英國這類相對低收入人口總計約1435萬，較前一年的1440萬人減少。

不過，英國慈善組織「約瑟夫朗崔基金會」（Joseph Rowntree Foundation）指出，從另個指標絕對貧窮來看，數據顯示英國這類處境人口已連續第2年增加。

截至去年3月為止的一年內，英國生活在絕對貧窮的人數接近1200萬，比前一年增加約60萬，且增加的半數是兒童。

低收入 就業 G7

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