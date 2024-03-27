46歲馬克宏練拳曬肌 被解讀準備戰鬥

法國總統馬克宏近日勤練拳，露出粗壯二頭肌。(取材自Instagram)

法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron)近日不僅在烏克蘭 問題上對俄羅斯 「秀肌肉」，更勤於練拳，展現真實的粗壯二頭肌。

英國BBC報導，馬克宏的攝影師Soazing de la Moissonnière在Instagram上發布兩張照片，只見46歲的馬克宏賣力揮拳打沙包，粗壯二頭肌明顯隆起，好身材一覽無遺，但也有網友質疑「修圖修太大」，引發討論。

馬克宏之前在法國電視台發表演說時警告，俄羅斯正在尋求擴大實力且不會止步，「如果我們放任烏克蘭不管，如果我們讓烏克蘭輸掉這場戰爭，那麼俄羅斯肯定會威脅摩爾多瓦、羅馬尼亞和波蘭。」

馬克宏近期對俄態度愈趨強硬，2月甚至表示不排除派兵支援烏克蘭，引發歐美盟友不滿，除了在國際上未獲支持，國內可信度也下降，近七成民眾不支持派軍隊援烏。

知名公共關係專家Gaspard Gantzer指出，馬克宏希望這些照片能表明「他和其他人一樣是法國人，他的身體狀況很好，他想要戰鬥」。

廣播公司CNews談到這些照片時說，「在這兩張照片中，我們看到國家元首準備戰鬥，他的目光盯著沙包，就好似他決心要擊敗對手。面容扭曲，肌肉隆起，牙齒緊咬，總統看起來就像一個真正的戰士。 」

馬克宏不是第一位戴上拳擊手套的西方領袖，加拿大現任總理杜魯多(Justin Trudeau)曾於2012年在一場慈善拳擊賽中，擊敗一名保守派國會議員同僚，這或許為他2015年成為加拿大總理達到助攻之效。

英國前首相強生(Boris Johnson)過去也曾數次戴上拳擊手套拍攝政治宣傳照。