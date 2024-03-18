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訂婚派對滑倒割破頸動脈 澳洲準新郎大出血護士妻救不回

編譯徐榆涵
澳洲29歲警察利亞姆日前在訂婚派對上滑倒，頸動脈割破「大噴血」，他慘死在未婚妻與親友面前。（取材自X平台）
澳洲29歲警察利亞姆日前在訂婚派對上滑倒，頸動脈割破「大噴血」，他慘死在未婚妻與親友面前。（取材自X平台）

澳洲一對準新人在訂婚派對上不幸發生憾事，準新郎在親朋好友與未婚妻面前不慎滑倒，導致頸動脈割傷大量出血不治身亡。

割傷頸動脈 大出血

紐約郵報報導，29歲警察利亞姆（Liam Trimmer）與護士未婚妻日前在西澳家中舉行訂婚派對，但在向朋友和家人宣布這個好消息時，因不明原因滑倒，導致頸動脈割傷，傷重不治。

西澳警察局長布蘭奇（Col Blanch）表示，「我們採取一切措施來拯救他，我知道所有參與其中的人此刻都非常受傷。希望他們能夠從這場噩夢中醒來。」稱警方已對這起事故展開調查。

報導指出，利亞姆來自英國，大約10年前移居澳洲，並於2013年從君達樂（Joondalup）警察學院畢業。

布蘭奇表示，利亞姆是一名「傑出的警官」，「他是一名非常自信、有能力的年輕人，熱愛幫助社區，是西澳州警察的典範！他的未來本應非常燦爛，發生這種憾事令人悲傷」。

根據《每日郵報》報導，布蘭奇也表示，利亞姆在發生事故當下，每一位賓客都盡一切努力搶救，但在救難人員到達前就不幸斷氣了，「我們採取一切措施來拯救他，我知道所有參與其中的人此刻都非常受傷……希望他們能夠從這場噩夢中醒來」。

據報導，利亞姆出生於英國，2013年移居澳洲，2017年開始在珀斯（Perth）以東370英里（約596公里）的卡爾古利（Kalgoorlie）擔任警察，甚至加入了戰術應對小組，被視為警界優秀典範。

澳洲

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