美國喬氏超市帆布袋 身價2.99元飆至145元

美國喬氏超市小型帆布袋，由於復活節將至，原價2.99元在eBay等網上平台，被炒至145元。（取材自Trader Joe’s官網）

常年穩坐美國滿意度最高的連鎖超市喬氏超市（Trader Joe's）的小型帆布袋，原本以大約一條口香糖的定價2.99美元出售，但在網路上暴紅後，身價扶搖直上。

這款有藍、紅、綠、黃4色的帆布袋掀起網路風暴，根據美國有線電視網（CNN）報導，它們在社群媒體TikTok 上的瀏覽量超過1100萬次。由於復活節將至，有不少準備過節的人打算拿來當成裝彩蛋的小提籃。喬氏超市的部分門市限制一次的購買量，但因為顧客搶購，這些提袋上架一兩周就賣光了。

據報導，喬氏超市推出迷你手提袋後，竟意外掀起搶購潮，不但在網路爆紅，實體門店也頒布限購措施，原價2.99元在eBay等網上平台更被炒到145元。

一位eBay賣家說這些應該是限量生產，他標價145美元或最佳報價轉售，他的頁面顯示目前已賣出8個，存貨僅剩1個。另一位賣家以499.99美元或最佳報價一次銷售整套4個帆布包，目前已賣出一套。eBay允許以低於起拍價的價格競拍，因此最終售價為何並不清楚。

這種情況讓人想起目標百貨 （Target）去年12月，曾經推出情人節限量版Stanley隨行杯系列，顧客在店內瘋搶，TikTok還有影片記錄當時混亂的銷售場景。