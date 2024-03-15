吃海龜肉…東非9人被毒死 78人送醫 目前無解毒劑

尚吉巴奔巴島日前驚傳食用海龜中毒，造成8名兒童和1名成人毒發身亡，另外有78人送醫治療；示意圖。（美聯社）

東非國家尚吉巴(Zanzibar)奔巴島（Pemba Island）近日驚傳食用海龜中毒，造成8名兒童和1名成人毒發身亡，另外有78人送醫治療。

英國衛報報導，海龜是尚吉巴當地料理，不過時不時傳出進食海龜肉而中毒，稱為「龜毒素中毒」（Chelonitoxism）。當局表示，其中一對母子在5日食用海龜在8日毒發身亡；經過檢驗證實所有死者均食用過海龜。

當地醫療官哈吉博士（Haji Bakari）透露，據實驗室的檢測 結果顯示，證實所有死者都曾吃過海龜肉，其中唯一那位成年人於5日吃下了海龜肉，並於8日晚間身亡，而她同時也是一名因中毒致死孩童的媽媽。

尚吉巴群島是東非國家坦尚尼亞的半自治區，已經派遣衛生團隊前往奔巴島提倡避免食用海龜。

另據中時新聞網報導，在很罕見的情況下，海龜肉可能變得有毒，導致民眾染上「龜毒素中毒」（Chelonitoxism）。而目前食用海龜肉中毒後並無解毒劑，初期症狀包括喉嚨搔癢、嘔吐、腹痛，嚴重者可能精神錯亂、癱瘓、甚至死亡。

此外，早在2021年11月，就有7人在奔巴島食用龜肉後逝世，更包括一名是年僅3歲的兒童，並有另外3人送醫治療。而針對近期這起案件，尚吉巴當局也派出了災難管理小組，再次敦促民眾要避免食用海龜肉。