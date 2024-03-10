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日本男童活體肝肺同時移植成功 全球首例

中央社
日本男童(中)雙親提供左右肺的一部分供移植。（取材自京都大學醫學部附屬醫院）
日本男童(中)雙親提供左右肺的一部分供移植。（取材自京都大學醫學部附屬醫院）

日本一名罹患重度先天性疾病的男童，同時接受雙親及祖父所捐的部分肺與肝移植手術成功，創下全球首例。

日本放送協會（NHK）報導，住在關東地區的一名罹患罕見疾病「先天性角化不全症」、年齡未滿10歲的男童，去年11月接受40多歲雙親提供左右肺的一部分以及接受60歲祖父提供肝臟的一部分，在京都大學醫學部附屬醫院表同時進行移植手術。

手術使用了4間手術室，時間長達18小時以上，手術成功。男童身體康復後，能自力行走，現已出院。男童的雙親與祖父也都出院。

院方表示，同時移植肺肝的病例，在全球至少有20例是由腦死患者提供臟器進行手術，但在日本無前例。由健康人士提供活體肺肝同時移植成功是全球首例。

京都大學醫學部附屬醫院教授伊達洋至說，此病例雖特殊，但顯示多重臟器受損的患者也有接受活體臟器移植的可能性，因此具有意義。

男童的雙親發聲明表示，「對於以為只能放棄移植、感到很無奈、心懷絕望感的患者或其親屬，希望此例能為他們帶來一線曙光。」

日本讀賣新聞報導，這名男童罹患的先天性角化不全症，因骨髓機能不全等因素，導致皮膚、器官受影響，無根治的療法，在日本國內這樣的重症患者約有200人。

這名男童4歲的時候接受妹妹所捐的骨髓進行移植手術，但肺部漸漸難吸入氧氣，也出現肝硬化症狀，需要接受肺肝移植。

日本

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