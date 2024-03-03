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滿載32人失蹤120年 澳洲神祕沉船找到了

編譯徐榆涵
一艘滿載32名船員的澳洲貨船120年前意外失蹤，如今終於在澳洲雪梨南部海域發現該艘船的殘骸。（視頻截圖）
一艘滿載32名船員的澳洲貨船120年前意外失蹤，如今終於在澳洲雪梨南部海域發現該艘船的殘骸。（視頻截圖）

一艘滿載32名船員的澳洲貨船120年前意外失蹤，如今終於在澳洲雪梨南部海域發現該艘船的殘骸。

紐約郵報報導，1904年7月8日，「復仇女神號」（SS Nemesis）滿載煤炭離開新南威爾斯省紐卡斯爾（Newcastle）前往墨爾本。但貨船剛起航不久就遭遇強大風暴，連同船上32名船員一同失蹤。

在「復仇女神號」消失後的數天至數周內，船員的屍體和船隻殘骸不斷被衝上克羅納拉海灘（Cronulla Beach），畫面令人不忍直視。

一個多世紀後，遙感探測公司Subsea Professional Marine Services於2022年在試圖尋找在雪梨海岸丟失的貨櫃箱時，偶然發現了這艘沉船。這艘船沉在離岸26公里、水下160公尺處，沒有受到任何干擾。

但是，要在如此遠離海岸的深海中鑑定這艘失蹤已久的船隻，對於正在勘測海底的新省遺產專家來說是一大挑戰。

澳新社指出，新省遺產廳長夏普（Penny Sharpe）25日表示，聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）拍攝的水下影像提供更多證據，證實這艘船的獨特特徵與歷史照片和草圖相符。

圖片顯示，這艘鐵船直立在廣闊的海底沙床上，船頭和船尾嚴重受損。

發現結果顯示，「復仇女神號」的引擎在風暴中不堪重負，當該船遭到巨浪襲擊時，下沉過快，以至於來不及部署救生艇。夏普呼籲遇難船員的親屬與當局聯繫。她說，「大約有40名孩子在這次事故中失去了親人，我希望這次發現能為那些從未了解這艘船命運的罹難者家屬和朋友帶來些寬慰。」

澳洲 夏普

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