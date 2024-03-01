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日79歲翁誤踩油門 東大寺前暴衝撞上遊客1死1傷

綜合報導
日本奈良市知名景點東大寺前的參拜道路發生汽車失控暴衝，造成遊客一死一傷。（視頻截圖）
日本奈良市知名景點東大寺前的參拜道路發生汽車失控暴衝，造成遊客一死一傷。（視頻截圖）

日本奈良市東大寺南大門附近日前發生死亡車禍，肇事的79歲土產店老闆池永明誤將油門當成煞車，汽車暴衝撞傷兩名行人，其中一人是62歲吳姓台灣男子，送醫後宣告不治。警方正以過失駕駛致死傷罪展開調查。該事件曝光後在日本雅虎新聞底下引發日本網友熱議，許多人怒轟「難道不能叫高齡者繳回駕照嗎？」

日本奈良市知名景點東大寺前的參拜道路發生汽車失控暴衝，造成遊客一死一傷。（本報系...
日本奈良市知名景點東大寺前的參拜道路發生汽車失控暴衝，造成遊客一死一傷。（本報系資料照片）

綜合媒體報導，日本放送協會（NHK）、富士新聞網（FNN）報導，事件發生在當地時間上午9時50分左右，肇事汽車在東大寺南大門的參道上撞倒兩名行人，直到撞到旁邊的石牆才停下來。

警方表示，被撞傷的兩人隨後被送往醫院，其中吳姓男子頭部受到重擊，送醫三小時後宣告不治。另一名來自長野縣大町市的52歲男性也受到腰部骨折的重傷。

警方先是以過失駕駛傷害罪當場逮捕駕駛、也是附近的土產店老闆池永明，隨後將罪名改為過失駕駛致死傷罪。據警方表示，嫌疑人當時正開車載送貨品前往他的店面，「誤將油門當成了剎車」。東大寺附近有許多土產店，事故發生當時周遭有許多參拜者與觀光客。

受傷長野縣男子的友人表示，「那輛汽車突然暴衝，把我的同伴撞傷了。他被撞之後雖然意識清楚，但還是令人非常擔心。」另一名在奈良公園事務所工作的男性則稱事發當時，「汽車高速撞倒了兩人，引發周圍一陣騷動。」

日本 駕照 觀光

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