普亭11年前送的…日本秋田縣貓「米爾」12歲了 最愛躺沙發

俄羅斯總統普亭2013年送給日本秋田縣知事佐竹敬久的西伯利亞貓「米爾」，於今年2月22日的日本「貓之日」公開亮相。（取材自X平台）

俄羅斯總統普亭 是出名的喜愛狗，不少外國官員或使節會贈送狗給他，他也會回贈寵物貓狗。11年前普亭送給日本 秋田縣知事佐竹敬久的西伯利亞貓「米爾」，日前在日本「貓之日」的時候，在秋田縣府官方YouTube頻道亮相。秋田縣府還表示，「米爾」在俄語是「和平」的意思，希望烏克蘭 能夠早日實現和平。

中央社報導，秋田縣為了感謝俄羅斯在2011年311東日本大地震時的支援，於2012年送給普亭一隻秋田犬。普亭則於2013年把米爾送給秋田縣，由愛貓的佐竹敬久飼養，米爾現在已經12歲，屬於高齡貓咪。

每年2月22日是日本「貓之日」，秋田縣府當天在官方YouTube頻道「WebTV秋田」上傳米爾的最新影片，介紹米爾最喜歡的事情，包括在牠喜歡的沙發上休息、待在主人的腳上，和好友乳牛貓「碰太」一起午睡等，模樣可愛。

不只「貓之日」秋田縣府也會在米爾每年2月12日生日時，更新牠的近況。縣府表示，影片都由佐竹敬久親自拍攝。

俄烏紛爭 「貓是無辜的」

然而，普亭在俄羅斯與烏克蘭爆發戰爭後飽受批評，但秋田縣府依舊沒有中斷發布影片，「儘管收到各種各樣的意見，但我們認為貓咪沒有罪」，也希望藉此宣傳秋田縣是一個對待動物十分友善的地方。

秋田縣政府表示，就像是「米爾」的名字在俄語是「和平」之意一樣，希望烏克蘭能夠早日實現和平。