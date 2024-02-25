印度狠夫斬首妻子「提斷頭遊街」失控咆哮嚇壞民眾

印度40歲男子於情人節當日殺死妻子並斬首，隨後提著頭顱在公車站四處遊蕩「示眾」。（視頻截圖）

印度 西孟加拉邦近日再度發生恐怖殺人案，一名40歲男子情人節當日砍殺妻子，提著她的頭顱在公車站示眾。男子不斷對著路人口出惡言，路過民眾發現他全身是血，一手提著頭顱，另一手則握著鐮刀，立即報警。男子被警方逮捕，他的父母指出，他三年前曾因跳入獅子園受傷，情緒不穩。

綜合媒體報導，40歲男子古塔姆（Goutam Guchhait）殺死妻子並斬首分屍，隨後一手持鐮刀，一手提著鮮血淋漓的妻子頭顱在公車站遊蕩「示眾」，不斷對路過民眾咆哮，恐怖畫面被路人拍下在網上瘋傳。

據報導，古塔姆遇到有人經過就立刻用具有攻擊性的言詞罵人，還對著圍繞在他周圍的群眾大喊大叫，並且持續將提在手上的頭顱舉高，但是他語氣含糊不清，精神狀況十分不穩定。

網上流傳照片可看見古塔姆穿著破爛白色背心，提起妻子頭顱對著鏡頭，嘴巴微張。另張相片是古塔姆滿身鮮血坐在路邊長椅，把妻子頭顱放在旁邊，手上仍持着鐮刀，露出凶狠表情。

令人唏噓的是，事發當天正好是2月14日西洋情人節，同時也是被稱為「春之慶典」的印度教薩拉斯瓦蒂節（Saraswati Puja），大多數人都忙著準備節慶。

警方將古塔姆逮捕，隨後也發現古塔姆妻子的無頭遺體，並將屍體轉交法醫驗屍。

古塔姆的父母表示，他的精神狀況一直不穩定，甚至在三年前因跳進加爾各答阿利珀爾動物園 的獅子園而受重傷。這些資訊暗示著古塔姆可能存在嚴重的精神問題，然而警方尚未證實這一說法。