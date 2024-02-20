達美航班「蛆如雨下」 還掉乘客頭上蠕動…肇事原因找到了

達美航空傳出離譜意外，一名經濟艙女乘客搭機半途遇到大量蛆蟲「如雨而下」掉到頭上，甚至爬滿座位瘋狂蠕動，最終班機被迫返航；示意圖。（路透資料照片）

英國每日郵報報導，達美航空 傳出離譜意外，一名經濟艙女乘客搭機半途遇到大量蛆蟲「如雨而下」掉到頭上，甚至爬滿座位瘋狂蠕動，最終班機被迫返航。

達美航空DL133班機日前預計從荷蘭阿姆斯特丹飛往美國底特律，原訂九小時航程在起飛一小時後便因「蛆如雨下」而緊急掉頭，最後發現元凶是某件隨身行李內僅以報紙包裝的腐爛的魚。

Reddit網友Nisha_16表示，他和家人就坐在蛆的正前方一排，「我們後方的那位女士告訴空服員，蛆掉到她的頭上。我轉過去看到牠們在座位上蠕動」，並且形容那一幕噁心極了。

28歲乘客凱爾西（Kelsey）也在社群媒體 X（前身推特）發文表示，自己早就抱怨過飛機上出現怪味道，但「最令人失望的是」空服員根本沒有給予足夠的關注，反而「全部坐在機組人員區說說笑笑」，甚至沒有提供飲水。她最終被安排坐上另一個航班，但處理過程簡直就是一場災難，還一度被卡在亞特蘭大 ，差點回不了家。

班機落地後，機組人員隨即進行大清掃，該行李也被裝入袋中焚燒處理。

一名乘客向每日郵報透露，達美航空已經確認該行李主人，目前尚不清楚他是否會受到罰款或任何懲罰。

另外，達美航空將補償該班機乘客8000飛行里程和飯店住宿，另外若行程遭延誤過夜將額外獲得30美元餐券。

根據達美航空規定，只要食品經過妥當包裝即可攜帶上機，但是這已經不是達美航空今年第一次發生「高空驚魂記」。

上個月，一名旅客在機上瘋狂拉肚子，排泄物「像花生醬一樣噴滿整個座位」，讓同機乘客驚恐萬分，當時機師以發生「生物危害問題」緊急返航。（編譯盧思綸）