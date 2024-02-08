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老公送戒指盒裝化石 日人妻傻眼 網：或許比戒指貴

聯合新聞網
一位日本太太吃飯時，丈夫突然拿出一只戒指盒，但打開來裡頭卻不是戒指，竟是一塊化石。（取材自Ｘ平台）
一位日本太太吃飯時，丈夫突然拿出一只戒指盒，但打開來裡頭卻不是戒指，竟是一塊化石。（取材自Ｘ平台）

碰到伴侶拿出戒指盒，打開來看到閃耀動人的戒指，這個瞬間總是讓人又驚又喜。然而戒指盒裡頭，其實不一定只能裝戒指。近來有位日本網友，丈夫給她看的戒指盒中，就裝了一個讓人感到意外的東西，引起許多討論。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友「nagase_h」近來分享，表示有一次他和丈夫一起共進晚餐。吃到一半，丈夫突然拿出一個戒指盒，讓網友又驚又喜，以為要送她戒指。

結果盒子一打開，裡頭裝的竟然不是戒指，而是一塊菊石的化石。原來這位網友的丈夫，其實是一位古生物學家，也預計在近期出書。他最近剛好買了新的化石，想分享給老婆看看。當他發現老婆注意到時，還跟她說明「仔細看看這裡！是不是有傷痕」，讓老婆哭笑不得。

許多網友也紛紛回應「這也太突然了」、「看到菊石簡直笑翻」、「搞不好還比真的戒指貴重」、「但這個沒有要送人吧」、「到底為什麼是菊石啦」、「有感覺到老公的愛就是了」、「其實比戒指還讓人開心耶」、「重點是箱子幹嘛做成跟戒指一樣」、「或許代表著超越時空的愛」。

日本

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