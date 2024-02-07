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敢吃嗎？義大利「蟋蟀麵粉」上市 入口有蝦味

編譯盧思綸
昆蟲養殖公司Nutrinsect首獲義大利批准販售供人食用的蟋蟀麵粉，義大利純粹食物主義者遭到打擊。（路透）
昆蟲養殖公司Nutrinsect首獲義大利批准販售供人食用的蟋蟀麵粉，義大利純粹食物主義者遭到打擊。（路透）

昆蟲養殖公司Nutrinsect首獲義大利批准販售供人食用的蟋蟀麵粉，反對這類麵粉的義大利純粹食物主義者遭到打擊。

英國衛報報導，昆蟲富含蛋白質和維他命，愈來愈被當作獲取營養來源的永續飲食方式，而歐盟最早在2023年初通過販售供人類食用的蟋蟀、蝗蟲和黑甲蟲幼蟲原料麵粉，據估計歐洲食用昆蟲市場將在2030年前達到27億歐元（約29.2億美元）。

然而，當時義大利政府也因此推動系列法規作為因應，確保義大利麵和披薩等傳統食物不受昆蟲原料麵粉影響。

但是法規在去年底正式上路時，義大利政府有所讓步，轉向實施嚴格標籤規定，包括明示產品原產地，並要求在包裝上標註「養殖蟋蟀」以利消費者辨別。

Nutrinsect執行長喬亞尼（Josè Francesco Cianni）則大讚是「食品界歷史新頁」，從現在起富含營養的昆蟲麵粉將不僅限於寵物食品，未來將提供食品供應商和外燴服務。

喬亞尼談到公司初衷是提供可替代的永續蛋白質來源，並從2020年起養殖數百萬蟋蟀，經過熱處理後冷凍再磨成粉。

他說，養殖蟋蟀的資源和空間都很少，碳排幾乎是零，對環境非常好。

對於可能有人擔心「蟋蟀來自很遠、很髒的地方」，喬亞尼回應，「蟋蟀麵粉百分之百義大利生產製造」。

至於吃起來味道如何？他說口感像南瓜籽、榛果，也有點像蝦子。

義大利 歐盟

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