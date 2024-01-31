印度男扮女裝為女友代考 假證件照太不像被捕

印度男子辛格（左圖）冒充女友庫爾（右圖）參加醫護人員招聘考試。（取材自X平台）

如果擔心考試不及格，一般人會選擇加倍努力溫書。但印度 一名26歲男子辛格（Angrez Singh）日前因擔心34歲女友庫爾（Paramjit Kaur）無法通過護理師招考，故喬裝成女友模樣代考，還偽造庫爾的准考證及身分證。不過，還是引起監考人員懷疑，最終因指紋辨識不符被識破。

此事件發生於旁遮普邦法里德科特縣（Faridkot），辛格因擔心庫爾此次的招考又未通過，無法成為醫護人員，因此他決定當「槍手」替女友代考。辛格除了將鬍子刮掉，還化妝並穿上女裝，以騙過監考人員。

除了喬裝打扮去考試外，辛格還將自己的女裝照片貼在庫爾身分證件上，成功進入考場。不過，後來監考人員發現，辛格的女裝外表與考試申請表上的庫爾長相不相符，最後利用指紋辨識出辛格非考生本人。

事後，辛格原本辯稱是庫爾的親戚。但經警方調查，兩人雖然都是法齊爾卡（Fazilka）居民，但他們的關係是男女朋友而非親戚。警方表示，「一個男人只有可能是為了女友，才會冒這樣的風險」。目前辛格已遭逮捕，庫爾也遭到起訴，全案調查中。