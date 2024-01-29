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英男眼尖發現「機翼少4螺栓」 維珍航班起飛前急取消

編譯周辰陽／綜合報導
維珍航空機日前發生機翼短少了4個螺栓，起飛前被一位眼尖的乘客注意到，從英國曼徹斯特飛往美國紐約的一架班機，在起飛前一刻取消。（取材自Ｘ平台）
維珍航空機日前發生機翼短少了4個螺栓，起飛前被一位眼尖的乘客注意到，從英國曼徹斯特飛往美國紐約的一架班機，在起飛前一刻取消。（取材自Ｘ平台）

維珍航空(Virgin Atlantic)日前發生一架英國飛往美國班機就在起飛前一刻取消，原因是機上一位眼尖又警覺的乘客注意到機翼短少了幾個螺栓，該客機為空中巴士A330機型。

紐約郵報報導，41歲的英國旅客哈迪(Phil Hardy)日前搭上英國曼徹斯特飛往美國紐約的維珍航空VS127航班。就在空服員進行飛安宣導時，哈迪注意到機翼短少了四個螺栓，決定提醒機組員。

哈迪回憶了當時的情況，「我是一位優秀的飛行者，但我的伴侶不喜歡我告訴她的消息，還開始驚慌失措，我試圖盡可能讓她放心。」他說，「我覺得，保險起見，最好是跟空服員提一下」。

維珍航空發言人表示，就在VS127航班預定起飛之前，工程師迅速出動，對這架空中巴士A330飛機進行維護檢查。哈迪拍攝的影像顯示，其中一名工程師爬上了機翼，接著用螺絲起子進行修補。

哈迪說，維珍航空的職員再三向他保證機翼沒有安全問題，但美國阿拉斯加航空的波音737 Max 9門板空中飛脫事故提高了他的恐懼。不過，維珍航空與空中巴士兩家公司都強調，儘管機翼短少四個緊固件(Fasteners)，但該架飛機的安全性並沒有受到任何影響。

維珍航空發言人在聲明指出，那班VS127航班最終取消，目的是「為了預防性額外工程維護檢查提供時間，給予本公司團隊最大時間完成檢查。本公司客人和機組員的安全永遠是我們的第一要務，這一點在任何時候都不會受到影響」。VS127航班取消後，旅客獲重新安排到替代航班，維珍航空則為旅途延誤表示歉意。

空巴在當地的首席A330機翼工程師佛斯(Neil Firth)表示，受影響的機翼面板是用於改善氣動的二級結構，「每個機翼面板都有119個緊固件，所以對機翼的結構完整或承載能力沒有影響，飛機可以安全運行」。作為預防措施，該架飛機進進行了額外的維護檢查，同時更換了緊固件，該架飛機據報也已經恢復服務。

維珍航空一架A330機型的客機，因為機翼少4顆螺栓而取消飛行；示意圖，非當事客機...
維珍航空一架A330機型的客機，因為機翼少4顆螺栓而取消飛行；示意圖，非當事客機。（路透）

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