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墨西哥「孤單長頸鹿」遷往2000公里外動物園尋伴

編譯中心／綜合報導
墨西哥北部一頭公長頸鹿「貝尼托」，站在貨櫃中，經由動保人士奔走，將搬往墨國中部一座野生動物園展開新生活。（路透）
墨西哥北部一頭公長頸鹿「貝尼托」，站在貨櫃中，經由動保人士奔走，將搬往墨國中部一座野生動物園展開新生活。（路透）

在動保人士奔走下，墨西哥北部一頭住在惡劣環境下的孤單長頸鹿，如今正動身搬往一座野生動物園展開新生活。

這頭名為「貝尼托」(Benito)的公長頸鹿，從美墨邊境附近的華雷斯城(Ciudad Juarez)啟程，前往墨國中部普艾布拉州(Puebla)的Africam Safari野生動物園，這趟旅途長約2000公里。

中央社引述法新社報導，根據動物園管理部門說法，貝尼托會和其他長頸鹿一同住在更接近牠天然棲地的環境下。

動物園園長卡馬丘(Frank Camacho)說：「重要的是，貝尼托必須處於有利的條件下，在一個可以控制溫度的圍欄中，並提供牠所需的所有食物。」他補充表示：「我們會讓貝尼托融入一個非常龐大且多樣性的群體，有成體也有幼體。」

這趟公路之旅預計將耗上50個小時，過程中貝尼托會被安置在一個特殊拖車裡，由一群專家陪伴。

此前，動保人士批評貝尼托在華雷斯城的生活環境不適合牠，只能任由極端溫度擺布，因而發起運動要拯救貝尼托。今年1月中，法官下令讓貝尼托貝送往普艾布拉州。

這項活動獲得總部位於美國的動保團體「善待動物組織」(PETA)支持，該組織呼籲支持者「替在墨西哥的孤單長頸鹿發聲」。善待動物組織指出，貝尼托之前一直生活在一處「遍地垃圾的圍場裡，該地區經歷極端氣候情況，缺乏綠草、蔭蔽和適當庇護」。

墨西哥北部一頭公長頸鹿「貝尼托」，在國民警衛隊巡邏隊的護送下，將搬往墨國中部一座...
墨西哥北部一頭公長頸鹿「貝尼托」，在國民警衛隊巡邏隊的護送下，將搬往墨國中部一座野生動物園展開新生活。（路透）
墨西哥北部一頭公長頸鹿「貝尼托」，居住環境惡劣，經由動保人士奔走，將搬往墨國中部...
墨西哥北部一頭公長頸鹿「貝尼托」，居住環境惡劣，經由動保人士奔走，將搬往墨國中部一座野生動物園展開新生活。（路透）

動物園 墨西哥 美墨邊境

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