不想再當有錢人 奧地利女富豪雇人出主意花光2715萬

31歲的恩格爾霍恩繼承了2500萬歐元（約2715萬美元）後，付錢請人幫忙想辦法如何花掉這筆錢。(取材自X平台@MarleneEnglhorn)

31歲的奧地利豪門女子恩格爾霍恩（Marlene Engelhorn）繼承了2500萬歐元（約2715萬美元）後，正在進行一項計畫，付錢請人幫忙想辦法如何花掉這筆錢，為了能脫離她稱為「有錢人王朝的泥淖」。

中央社引述法媒報導，恩格爾霍恩參加了數場在世界經濟論壇年會場邊的抗議活動，要求富有人士應繳更多稅。這位倡議人士說：「我沒做什麼，就繼承了一大筆錢，因此還有權力，而且國家甚至不希望對此課稅。」

身為化工巨頭巴斯夫集團（BASF）創辦人弗里德里希．恩格爾霍恩（Friedrich Engelhorn）的後代，這名豪門女子加入一群百萬富翁的行列，要求各國政府對有錢人士課徵更多稅，以減少日漸擴增的貧富差距。

維也納經濟大學經濟學家李斯特（Emanuel List）指出，歐洲財富不平等的問題在奧地利特別明顯。

報導指出，恩格爾霍恩從2022年過世的祖母繼承了數百萬歐元遺產，她這個月宣布，將成立一個由50名奧地利人組成的公民團體，還會付錢給他們，由他們集思廣益提出如何花掉這一大筆財產的方案。

根據一項聲明，從3月到6月，這個小組將在數個周末期間聚集在奧地利薩爾斯堡，以制定「符合社會整體利益」的方案。倘若這個團體未能提出獲廣泛支持的方案，這筆錢將回歸恩格爾霍恩。

在大學研讀德文的恩格爾霍恩表示，把「超過90%」的財產重新分配之後，她會去做一般工作。恩格爾霍恩說，「我將從社會最富有的1%，變成較不富有的99%...我覺得這是一項進步，我可以脫離這個有錢人王朝的泥淖，往上爬到一個民主的社會。」