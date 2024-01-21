搭機缺氧陷昏迷 甘比亞國足怒控：氧氣罩沒掉下來差點喪命
西非國家甘比亞國家足球隊日前搭乘象牙海岸航空（Air Cote d'Ivoire）包機飛往象牙海岸，準備出戰非洲國家盃，根據國家足球隊教練聖菲特（Tom Saintfiet）透露，他和國家隊隊員因機艙內供氧不足差點一氧化碳中毒，一度有多人失去意識。起飛9分鐘後就被迫返航，令教練事後怒控，他們很可能因此喪命。
美國CBS報導，教練氣憤地說，有些隊員在機上氧氣供應失效後已失去意識，他們當時快要死掉，氧氣面罩根本就沒有掉下來，飛行員最後決定返航。甘比亞足協聲明證實這起事件，初步調查顯示機艙內失壓且缺氧。
甘比亞足協在一份聲明證實這起事件，並表示，「初步調查顯示，飛機當時發生機艙失壓和缺氧。不過，象牙海岸航空技術團隊正進一步評估狀況，以確認導致機艙失壓的原因」。
聖菲特向美國體育頻道ESPN描述當時令人毛骨悚然的狀況。他說：「我們當時真的快要死掉。飛機上沒有氧氣，所有人都睡著了，變得有點失去意識。飛行員在飛行9分鐘後決定返航以挽救我們的生命。根本沒有氧氣面罩掉下來…我當時已經準備好為甘比亞而死，但是是準備好在足球場上這麼做，而不是場外。」
甘比亞國足後衛揚科（Saidy Janko）上傳一段球隊下機時的影片，可見他們全都汗流浹背。他也在社交媒體Instagram分享當時的遭遇，指出隊友在起飛後不久就失去意識。他寫道：「我們一登機就注意到機艙裡非常炎熱，使我們大汗淋漓。機組人員當時向我們保證起飛後就會開啟空調。不人道的高溫加上缺氧使許多人劇烈頭痛和暈眩，且人們在起飛幾分鐘後就沉沉睡去。升空後情況進一步惡化，只能掉頭緊急降落。」他並直言，這簡直讓人「無法接受」。
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