迎巴黎奧運 馬克宏秀拳擊裝備 促法國人每天運動30分鐘

為迎接今年7月在巴黎舉行的夏季奧運，總統馬克宏呼籲法國人要積極鍛鍊身體。（取材自Ｘ平台）

法國巴黎今年將舉辦夏季奧運和帕運，距離揭幕（7月26日）還有近200天，法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）日前敦促法國人民，開始每天鍛鍊身體。

pic.twitter.com/0douLOosu7 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 2024年1月8日

綜合媒體報導，馬克宏以身作則在社群平台X上分享一段自己的鍛鍊影片，片中他身穿T恤，肩上掛著拳擊手套，身後是一個沙袋。他說道：「可以的話」每天運動30分鐘。

YouTube 頻道「Boxe Attitude」去年曾分析馬克宏的拳擊技術，稱「總統的刺拳很好，不僅速度快反應好，且不會洩漏刺拳的方向」，儘管他的動作略顯生硬，但顯然「有在固定訓練」。

公開資料顯示，馬克宏今年46歲，他表示，運動「對健康，以及許多其他方面都有好處，這也是讓奧運成為我們日常生活一部分的一種方式」。他也強調巴黎奧運 重視性別平等，女選手會跟男選手一樣多。

除此之外，馬克宏提到，法國政府今年將推動體育運動「成為一項偉大的國家事業」，包括加強學校的體育教學。他也表示，希望法國能夠在奧運會上贏得「許多獎牌」，並且有愈來愈多的業餘愛好者開始鍛煉身體。

巴黎奧運預計7月26日開幕，閉幕式則是在8月11日。帕運會則將於8月28日至9月8日舉行。