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孟加拉婚禮變喪禮…16親友躲暴雨遭雷劈死 新郎抱屍痛哭

綜合報導

受極端天氣影響，孟加拉近年洪災愈來愈嚴重，且伴隨暴雨帶來的閃電雷擊，每年造成約300人死亡。而當地一名青年舉行婚禮，一眾親友乘船前往婚禮時，在暴風雨中慘遭閃電擊中，造成16名親友死亡悲劇，喜事變喪事，新郎抱屍痛哭。

綜合外媒報導，當地21歲男子馬蒙（Mamun），於2021年8月迎娶女友，當日孟加拉西北部正被猛烈暴風雨吹襲，他正在新娘家中準備婚禮，期間突然傳來一聲巨大雷聲，數分鐘後他才發現前往參加婚禮的親友被雷擊中。

香港01報導，當馬蒙急忙趕回自己家中，被眼前一幕嚇呆，他發現現場一片混亂，有人抱着屍體，部份受傷家人在痛苦大叫，夾雜着孩子尖叫聲，讓他不知所措。馬蒙其後表示：「當我發現父親屍體時，我淚流滿面，實在震驚了，讓人難以接受」。

原來馬蒙親戚們為了參加他的婚禮，大家都冒著暴風雨乘船前來，可是因雨勢太大，船隻須暫時停泊在岸邊，並躲進一個鐵棚下避雨，不料卻突然遭到閃電擊中。

馬蒙在這場意外中失去了父親、祖父母、堂兄弟姐妹、叔叔及阿姨等。幸好他的母親當時不在船上，因此躲過一劫。當晚，原本要舉辦婚禮的場地，卻變成舉行離世家人的葬禮，而他們本來打算拿來享用的婚宴美食，則被用來分發給流浪漢。

暴雨 香港 洪災

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