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全球必吃美食 日本拉麵第一 美國熱狗居次 台灣珍珠奶茶第4

綜合報導
日本拉麵榮登全球「必吃」美食榜首。(本報資料照片)
日本拉麵榮登全球「必吃」美食榜首。(本報資料照片)

各國飲食文化與消費習慣大不同，出國旅遊時，嘗到不同的美食，往往令假期更為難忘。英國一家旅遊保險業者針對TikTok數據分析，並以瀏覽次數從177國逾2600種美食之中整理出點閱率超高的全球15大「必吃」熱門佳餚。點閱冠軍是日本拉麵，美國熱狗居次，第3名是巴西窯烤，台灣珍珠奶茶位居第4。

台灣的珍珠奶茶在全球「必吃」美食排行第四。(圖╱123RF)
台灣的珍珠奶茶在全球「必吃」美食排行第四。(圖╱123RF)

中時新聞網引述英國每日郵報、旅遊新聞網站Travel Trade報導，英國旅遊保險業者InsureandGo在去年12月發布一項全球各國「必吃」美食清單，以TikTok各式美食標籤影片的瀏覽次數為準，並從各國必吃美食再擷取前15名排序。日本拉麵以總點閱165億次奪冠，美國熱狗102億次位居亞軍，巴西窯烤83億次名列第3，台灣珍珠奶茶81億次第4名，印尼牛肉丸湯（bakso）56億次排第5。

第6名到第10名依序為韓國泡菜（50億次）、土耳其旋轉烤肉（döner，49億次）、阿根廷烤肉（asado，43億次）、西班牙炸豬皮（chicharron，32億次）、墨西哥粽（tamale，29億次）。

第11名至第15名依序為菲律賓酸豆湯（sinigang，27億次）、迦納fufu（以木薯等植物粉末蒸煮後搗成糊狀以搭配醬汁或燉菜，26億次）、俄羅斯魚子醬（26億次）、越南河粉（23億次）、祕魯的檸檬汁生醃海鮮（ceviche，22億次）。

報導說，各國入選的必吃美食以肉類為多，但也有部分符合素食主義者的需求，例如馬來西亞椰漿飯、泰式炒河粉。甜鹹之爭則以鹹食大勝，僅有38國的必吃美味以甜食居冠。

美國幅員廣大，InsureandGo針對美國各州也找出影片瀏覽量最高的「州冠軍」，例如肯塔基州的榜首是名聞全球的波本威士忌，德式蛋糕（kuchen）在北達科塔與南達科塔2州稱霸。英國各行政區也詳列必嘗美味，別具一格的是伍斯特醬（Worcestershire Sauce），成為西密德蘭郡地區（West Midlands）的流量之王。

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